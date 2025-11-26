Иллюминация в столице! Более 140 км праздничного освещения начнёт работу в первой декаде декабря

Столица наряжается к Новому году! На улицах Минска устанавливают световые арт-объекты, объемные фотолокации и 28 городских елок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Появляются праздничные акценты. На Октябрьской площади уже возвышается главная елка страны. Ее высота – 30 метров. Зимняя красавица укутана в пиксельную «шаль». Длина гирлянды – 4 000 метров. В 2025 году в городе появятся новые фотозоны, их будет 11. Гигантские рождественские фонари дополнят праздничный антураж на площади Государственного флага. Композиция «Крылья» засияет на набережной Свислочи, а возле центра технического творчества детей и молодежи появится огненная «Комета».

Евгений Стаселович, первый заместитель директора-главный инженер унитарного предприятия «Мингорсвет»:

Новинками будут являться цветы-одуванчики, которые будут расположены на входной группе в парк Челюскинцев. Также будет новинкой в этом году установка световых фигур объемных цветы. Они будут расположены вдоль проезжей части по проспекту Победителей, улица Ратомская. Также будут различные фотозоны. Вблизи проезжей части будут установлены для жителей световые деревья. Появится световая иллюминация вдоль набережной реки Свислочь, от Острова слез до сквера возле Гостиницы Беларусь.

Общая длина линий иллюминации в Минске – более 140 километров. В структуре потребления городского освещения на нее приходится всего 5 %. Торжественное включение иллюминации в столице состоится в первой декаде декабря.