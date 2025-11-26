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В ближайшие годы в Гомеле возведут четыре панельных небоскрёба

26 ноября 2025 18:00
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Гомель продолжает покорять новые высоты. В ближайшие годы в областном центре возведут четыре панельных небоскреба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два из них еще проектируются. Остальные высотки в активной стадии строительства. Первый 24-этажный дом сдали этим летом. Его жители уже вовсю обозревают город с высоты.

К слову, возвели небоскреб специалисты Гомельского домостроительного комбината. Это одно из ведущих предприятий строительной отрасли страны.

В ближайшие годы в Гомеле возведут четыре панельных небоскрёба-2

Сегодня здесь трудятся около 2,5 тысяч человек. Квадратные метры они возводят не только для жителей областного центра. Десятки домов построены и в городах России. Кроме того, комбинат полностью обеспечивает себя необходимыми изделиями для производства строительных блоков.

В ближайшие годы в Гомеле возведут четыре панельных небоскрёба-4

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Первый дом в 24 этажа построен строителями гомельскими. Один только момент, который меня поразил, когда заливали фундамент. 25 часов беспрерывно заливался бетон, чтобы дом был мощный и крепкий. Посмотрели квартиры. Уютные, добротные. Строят достойнейшим образом.

Игорь Сергеенко пообщался с коллективом предприятия. Обсудили десятки вопросов, касающихся развития строительной отрасли, пенсионного возраста, сохранения исторической памяти. Рабочие интересовались мнением председателя Палаты представителей и по поводу приграничной повестки. Игорь Сергеенко подчеркнул, что закрытием границ Литва и Польша подставили подножку в первую очередь своим экономике и бизнесу. И это в то время, когда в Беларуси для путешественников из стран-соседей действует безвизовый режим.

# Игорь Сергеенко # Строительство # Социальная инфраструктура

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