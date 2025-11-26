В ближайшие годы в Гомеле возведут четыре панельных небоскрёба

Гомель продолжает покорять новые высоты. В ближайшие годы в областном центре возведут четыре панельных небоскреба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два из них еще проектируются. Остальные высотки в активной стадии строительства. Первый 24-этажный дом сдали этим летом. Его жители уже вовсю обозревают город с высоты.
К слову, возвели небоскреб специалисты Гомельского домостроительного комбината. Это одно из ведущих предприятий строительной отрасли страны.
Сегодня здесь трудятся около 2,5 тысяч человек. Квадратные метры они возводят не только для жителей областного центра. Десятки домов построены и в городах России. Кроме того, комбинат полностью обеспечивает себя необходимыми изделиями для производства строительных блоков.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Первый дом в 24 этажа построен строителями гомельскими. Один только момент, который меня поразил, когда заливали фундамент. 25 часов беспрерывно заливался бетон, чтобы дом был мощный и крепкий. Посмотрели квартиры. Уютные, добротные. Строят достойнейшим образом.
Игорь Сергеенко пообщался с коллективом предприятия. Обсудили десятки вопросов, касающихся развития строительной отрасли, пенсионного возраста, сохранения исторической памяти. Рабочие интересовались мнением председателя Палаты представителей и по поводу приграничной повестки. Игорь Сергеенко подчеркнул, что закрытием границ Литва и Польша подставили подножку в первую очередь своим экономике и бизнесу. И это в то время, когда в Беларуси для путешественников из стран-соседей действует безвизовый режим.