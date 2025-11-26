В ближайшие годы в Гомеле возведут четыре панельных небоскрёба

Гомель продолжает покорять новые высоты. В ближайшие годы в областном центре возведут четыре панельных небоскреба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два из них еще проектируются. Остальные высотки в активной стадии строительства. Первый 24-этажный дом сдали этим летом. Его жители уже вовсю обозревают город с высоты.

К слову, возвели небоскреб специалисты Гомельского домостроительного комбината. Это одно из ведущих предприятий строительной отрасли страны.