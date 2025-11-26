В Лицее имени Дзержинского открылась уникальная химическая лаборатория
А пока инженеры строят будущее в производстве, следующее поколение белорусских ученых уже готово прокладывать путь в науке. В Лицее имени Дзержинского открылась уникальная химическая лаборатория, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Необычный учебный кабинет, а пространство для одаренных школьников и студентов. Первое практическое занятие провел министр образования.
Главная цель новой лаборатории – содействие углубленному изучению химии. И речь не о стандартном школьном классе, а о пространстве для химических исследований. Установленная техника ориентирована на проведение серии сложных опытов. Лицеисты смогут осваивать органический и неорганический синтезы, исследовать кинетические параметры реакций, а также выполнять работы по аналитической и физической химии. В их распоряжении – современный лабораторный анализатор, вытяжной шкаф и муфельная печь.
Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета:
Здесь они смогут проводить опыты, набираться каких-то практических навыков и тем самым повышать свой уровень. У них здесь есть работа с настоящими реактивами, оборудованием химического профиля. Они будут различные направления отрабатывать здесь, чтобы добиваться определенных результатов.
Лаборатория станет эффективной площадкой для подготовки к практическим турам химических олимпиад республиканского и международного уровней. Здесь ребята смогут усовершенствовать навыки, необходимые для победы в самых престижных научных состязаниях.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Развитие материально-технической базы, создание современных учебных лабораторий, где можно выполнять химические исследования, опыты, заниматься исследовательской работой, они во многом позволяют раскрыть таланты и способности этих ребят, которые учатся в этом учреждении. Но а для нас, для страны, это будущие победы на международных олимпиадах, конкурсах и, безусловно, будущие ученые.
Преподаватели химии лицея в ближайшее время проведут практические занятия для учащихся, чтобы те смогли освоить сложные химические процессы на практике.