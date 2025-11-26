А пока инженеры строят будущее в производстве, следующее поколение белорусских ученых уже готово прокладывать путь в науке. В Лицее имени Дзержинского открылась уникальная химическая лаборатория, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необычный учебный кабинет, а пространство для одаренных школьников и студентов. Первое практическое занятие провел министр образования.

Главная цель новой лаборатории – содействие углубленному изучению химии. И речь не о стандартном школьном классе, а о пространстве для химических исследований. Установленная техника ориентирована на проведение серии сложных опытов. Лицеисты смогут осваивать органический и неорганический синтезы, исследовать кинетические параметры реакций, а также выполнять работы по аналитической и физической химии. В их распоряжении – современный лабораторный анализатор, вытяжной шкаф и муфельная печь.

Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета:

Здесь они смогут проводить опыты, набираться каких-то практических навыков и тем самым повышать свой уровень. У них здесь есть работа с настоящими реактивами, оборудованием химического профиля. Они будут различные направления отрабатывать здесь, чтобы добиваться определенных результатов. Лаборатория станет эффективной площадкой для подготовки к практическим турам химических олимпиад республиканского и международного уровней. Здесь ребята смогут усовершенствовать навыки, необходимые для победы в самых престижных научных состязаниях.