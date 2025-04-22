Лукашенко: в Могилёвской области пора прекращать эти разбои и кормить зерном скот!

Привести территорию в порядок к концу года! Такое поручение озвучил Президент во время посещения площадки агрохолдинга «Купаловское». Глава государства продолжает рабочую поездку по Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в фокусе – тема АПК. После осмотра строительной площадки райагросервиса Александр Лукашенко направился на местный комбикормовый завод. Здесь Президенту доложили о перспективах предприятия, текущей модернизации, в том числе и цеха по производству сухих кормов. Полностью запустить объекты планируют уже к новому урожаю. Это крайне важно для повышения уровня работы в животноводстве. В ходе разговора от главы государства прозвучало поручение.

Александр Лукашенко, Президент Республик Беларусь:

В Могилевской области пора прекращать эти разбои и кормить зерном скот. Надо готовить комбикорма для того, чтобы были нормальные удои и привесы. Поэтому просто надо запретить это делать. Просто запретить, ты это лучше знаешь меня, использовать зерно. Для того чтобы твои запреты сработали, здесь ценообразование нормальное должно быть. Пришел, отдал зерно, переработал, забрал комбикорм. Все надо посчитать. Я не могу сказать, много или мало, но посчитают специалисты вместе с тобой. И опять же, цель – не убить предприятие, чтобы оно рентабельным было, и не отбить желание делать комбикорм здесь у руководителя.

– Мы планируем здесь полностью обеспечить комбикормами. В одну смену работа годичная производства – 50 тысяч тонн. Организовав две смены – это 100 тысяч тонн. При потребности наших без свинины, то, что на производство свиней, 95 тысяч тонн. То есть еще 5 тысяч тонн – это запас.

– Ну, ты должен там посмотреть Межник этот, чтобы этот комплекс, он сам будет в этом заинтересован, но ты главный инспектор у меня. Посмотреть, нормально ли они комбикорма там готовят.