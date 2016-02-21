Икона с частицей тернового венца Иисуса Христа доставлена в Беларусь

Новости Беларуси. Сотни верующих встречали 21 февраля в Минске икону с частицей тернового венца Иисуса Христа. Доставлена она в Беларусь из России. Это стало настоящим событием в канун начала подготовки православных к Великому Посту. Святыня пробудет в нашей стране не один день и будет доступна для поклонения не только в Минске.

Позади почти две тысячи лет и тысяча километров. И вот, икона с частицей тернового венка Иисуса Христа в Минске. Святыню встречают колокольным звоном. Радость всей белорусской церкви во всех смыслах доставил Всемирный христианский благотворительный фонд «Триумф сердца».

Федор Морулев, сопредседатель Всемирного христианского благотворительного фонда «Триумф сердца»:

Белорусы – это, наверное, самый близкий для русских народ, поэтому счастлив, что предоставилась такая возможность. Принимая во внимание просьбу митрополита Павла, исполняя указ святейшего Патриарха, икона будет пребывать здесь.

Терновый венец римские легионеры сплели, чтобы усилить страдания Иисуса из Назарета. Теперь орудие страстей Христовых – символ крепости для верующих. А 21 февраля начинается подготовка к самому ответственном периоду церковного календаря – Великому Посту.

Митрополит минский и заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси:

Очень хорошо, что Христос спаситель сегодня пришел в наш храм. И терновый венец сегодня в нашем кафедральном соборе. Чтобы мы еще раз поняли и осознали: ведь ради нас, нашего спасения он пришел на землю.

Сам терновый венец находится в Париже. А вот медальон с шипом из него попал в Россию. Там уже написали икону и святыня стала доступнее для христиан.

Священники предостерегают относиться к святыне как средству от всех бед и болезней. Прежде всего иконы и мощи свидетельствует о реальности евангельских событий.

Протоиерей Игорь Латушко, духовник Минской епархии:

Чтобы мы подумали о том, какое отношение у нас с Христом, с Богом, чтобы это отношение было искренним, правым, честным и верным.

В Беларуси святыня пробудет до праздника Вознесения – 9 июня. В Минске иконе с частицей тернового венца можно будет поклониться в двух местах: в Свято-Духовом Кафедральном Соборе и Александро-Невском храме Минска. Затем ее перевезут на гродненскую землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в эти дни к святыне река паломников. Верующие в очереди учатся смирению и терпению. Ведь по пути с Христом у каждого свой терновый венец.