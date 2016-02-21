Ледовые катки в Минске: где заливался самый первый и как следят за покрытием на «Минск-Арене»

История минского льда начинается в начале прошлого века. Именно тогда в Губернском парке (нынче это детский парк имени Максима Горького) ежегодно заливали каток. На то время развлечений в городе было немного, поэтому катаний на коньках ждали с нетерпением. Каток был платным, входной билет стоил немало. Минчане из небогатых семей ходили кататься на замершую Свислочь. А нарядно одетые барышни и кавалеры веселились под оркестр духовой музыки в свете разноцветных фонарей.

Сегодня катание на коньках доступно каждому в любое время года. В уходящем зимнем сезоне в Минске было залито около 100 катков у школ во дворах, соорудили более 20 хоккейных коробок.

Самыми популярными местом для массового катания который год был каток на Октябрьской площади. Разрекламированный как самый большой в стране каток возле Национальной библиотеки ожиданий минчан не оправдал. В 2017 году городские власти обещают исправить недочеты: создать достаточное освещение катка и следить за качеством льда.

Чтобы не зависеть от погоды и иметь контроль над ледовым покрытием, в Минске начали строить ледовые арены. В 1966 году открывается Дворец спорта. Следующий крытый каток начал работу в столичном Центральном детском парке имени Максима Горького в 1976 году. Так, у минчан появляется возможность кататься на коньках круглый год. Начинается активное развитие профессионального спорта на льду.

Сегодня в Минске насчитывается семь ледовых дворцов. 14 января 2010 года состоялся первый официальный матч на ледовой жемчужине столицы – «Минск-Арене». Три стадиона для хоккеистов, фигуристов и спортсменов конькобежного спорта. Это грандиозное сооружение в 15 тысяч мест получило право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Здесь лед отличается особым качеством и за ним с помощью новейших технологий круглосуточно следит большая группа специалистов.

Анатолий Голанов, ведущий инженер диспетчерского отдела по оперативному управлению инженерными системами:

Мы следим за параметрами качества воды, параметрами воздуха, потому что на лед может сказаться любое: если влажность большая, изменение температуры в любую сторону, хоть на один градус, это уже отразится на качестве льда.

Фундаментом для льда является прямоугольное бетонное покрытие, внутри которого проходит множество тонких трубок. По ним подают хладоген – охлаждающую жидкость. Именно на это покрытие происходит наращивание льда.

Когда лед готов, его начинают варить при помощи горячей воды. Хорошо очищенная вода – одна из важных составляющих качественного льда.

Кристально-прозрачная вода попадает в ледовый комбайн. Обработка проходит в три этапа. Стальной и острый нож внутри машины срезает и убирает всю ледяную стружку, потом заливает лед горячей водой. Он подтаивает и начинает полироваться специальным «полотенцем», которое равномерно распределяет воду, делая покрытие безупречно гладким.

Вождение такого комбайна – дело тонкое, требует особой подготовки. Нужно быть внимательным на поворотах и выбирать правильную скорость.

Александр Гракун, машинист снегоуборочного комбайна:

У нас есть такая невидимая сторона, мертвая зона, по которой машинист должен чувствовать, где идет срез и до куда опущена плита, захват самого ножа.

От качественной подготовки льда зависят не только результаты спортсменов, но и их здоровье, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Алексей Волчик, тренер СДЮШОР по хоккею с шайбой:

От качества льда зависит скорость передвижение игроков по полю. Также оно предотвращает игроков от ненужных травм, когда в процессе игры, в процессе тренировок при поворотах появляются ямки, трещинки. И если лед не готов должным образом, то при движении игрок может получить серьезные травмы.

Одна из главных задач – контроль микроклимата во время соревнований. Для этого арена оснащена мощной воздухораспределительной системой. Тысячи зрителей, многочисленные осветительные приборы – все это становится прямым источником тепловыделения, который негативно влияет на состояние льда. Поэтому подаваемый воздух необходимо распределять так, чтобы не вызвать дискомфорт у зрителей и не ухудшить качество льда.

После успешного проведения чемпионата мира по хоккею в «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене» качество льда в своих отзывах по достоинству оценили звезды мирового хоккея. «Минск-Арена» вошла в топ пять самых лучших ледовых площадок Европы.

Сегодня «Минск-Арена» и другие столичные ледовые площадки принимают соревнования на протяжении всего года.