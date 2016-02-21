Владимир Кожедуб – о 20 годах работы в метро Минска, пассажирах и перспективных идеях для города

Владимир Михайлович Кожедуб еще помнит, как форма сотрудников метрополитена была черного цвета, а вместо жетонов бросали копейки. 20 лет труда на благо столичной подземки. Сегодня он начальник станций «Малиновка» и «Петровщина».

В далеком 1983 году он случайно прочитал объявление в газете о вакансиях в будущем метро. Начинал дежурным по приему и отправлению поездов, затем был дежурным по станции, поездным диспетчером и начальником станции «Восток».

Открытие минского метро в 1984 году Владимир Михайлович помнит как сейчас. Это был большой праздник.

Владимир Кожедуб, начальник станций метро «Малиновка» и «Петровщина» ГП «Минский метрополитен»:

Было очень тяжело добраться до любой точки. Открытие Минского метрополитена разрешило эту серьезнейшую проблему. Со второй стороны, престиж. Минчане стали гордиться тем, что у них тоже появился современный транспорт, комфортный.

Это часть жизни. За что люблю? За ее сложность, характер. Приятно осознавать, что ты открываешь утром движение, что пассажир доехал нормально, остался доволен.

Попробовать себя машинистом так и осталось мечтой для Владимира Михайловича, а вот руководить всей службой движения – его стихия. В его подчинении 130 человек: машинисты, кассиры, уборщицы. К каждому он найдет подход, для всего коллектива он друг и помощник.

Безопасность, порядок, высокое качество обслуживания пассажиров и оперативность – главное для хозяина столичных станций метро.

На его глазах подземный город рос и совершенствовался. Центра видеонаблюдения, управления поездами при помощи компьютеров, бегущих строк в вагонах в 80-е и представить не могли. Прогресс – отличный стимул для роста в профессии. С каждым годом трудиться в минском метро становится все интереснее. Хотя работа эта и напряженная, ведь метро – четкий механизм, который не приемлет и малейшего сбоя звена.

Во время строительства «Малиновки» и «Петровщины» Владимир Михайлович буквально ночевал на родных станциях. Интерьер в фисташковых тонах особенно радует, ведь при оформлении «Малиновки» опытный Владимир Михайлович давал советы метростроевцам. Он признается, что замысел авторов органично дополнил этот район, ведь раньше Малиновка была большой деревней.

Каждый метрополитен имеет свой колорит. В Ташкенте, к примеру, основа – национальный стиль, в Москве – ставка на архитектуру, наше славится простой конструкцией, современным дизайном, чистотой форм и неглубоким заложением, что способствует быстрому передвижению горожан. Причем в каждом районе свой характер пассажиров, – признается начальник станции.

Владимир Кожедуб, начальник станций метро «Малиновка» и «Петровщина» ГП «Минский метрополитен»:

Если сравнить станцию «Площадь Якуба Колоса», то пассажиры на ней очень импульсивные, энергичные, проявляют бойцовские качества. Как и на рынке, на «Комаровке». В спальных районах народ поспокойнее, интеллигентнее народ на станции «Площадь Победы». Хотя у нас весь народ интеллигентный.

Настоящим испытанием для подземки стал циклон «Хавьер». Тогда за день обслужили около полутора миллиона пассажиров при среднесуточной нагрузке в 900 тысяч.

Начальник станции сам принимал участие в уборке. Он, кстати, мастер на все руки: может работать и сварщиком, и компьютерщиком, и электриком.

В 2015 году Владимира Михайловича признали минчанином года в сфере транспорта и связи.

Новые станции метро преобразили микрорайон Юго-Запад. Улучшилась экология, упростились потоки общественного и личного транспорта. Но есть еще перспективные идеи для города, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Владимир Кожедуб, начальник станций метро «Малиновка» и «Петровщина» ГП «Минский метрополитен»:

По конечным станциям, которые все-таки строятся на окраинах города, сооружать отсекающие площадки для автомобилистов. Это решение помогло бы разгрузить город. Этот вопрос давно уже поднимался. И учитывая то, что по станции «Малиновка» имеются пока две площадки, заметно, видно, что людей это устраивает. Я думаю, что в этом направлении надо идти дальше.

Сегодня можно гордиться, что наши опытные метростроевцы и архитекторы приглашаются для проектирования новых станций в другие города мира. А у Минска впереди третья линия метрополитена.