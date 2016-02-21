История белорусского книгопечатания: от «Псалтыря» Франциска Скорины до международных книжных выставок

Как известно, история белорусского книгопечатания началась в 1517 году, когда Франциск Скорина издал в Праге свою первую книгу – «Псалтырь».

В XVI-XVIII веках на территории Великого княжества Литовского при православных церквях и монастырях возникали братства, которые вели культурно-просветительскую деятельность, открывали школы и типографии. Одна из первых исторических дат – 18 марта 1633 года. Тогда король Владислав IV Ваза издал грамоту, в которой впервые упоминается «типография в Менске при монастыре Святого Петра и Павла».

Братские типографии издавали доступные и дешевые книги на понятном народным массам белорусском или церковно-славянском языках.

В эпоху контрреформации на ВКЛ в издательское дело включились католические ордены. С XVIII века книгопечатание в Минске начинает активно развиваться.

Александр Суша, заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси, председатель международной ассоциации белорусистов:

У 1791 годзе пачалі з’яўляцца на свет першыя мінскія выданні, гэтую працу пачала базыліянская друкарня ў Мінску. Тут існавалі два манастыры (мужчынскі і жаночы), у самым цэнтры горада, на сучаснай плошчы Свабоды.

После того, как Минск вошел в состав Российской империи, эта типография была передана государству и начала работать как губернская типография. Она занималась главным образом изданием государственных распоряжений, указов и отчетов.

В этой типографии с 1838 года издавали самую популярную официальную газету – «Минские губернские ведомости».

Александр Суша, заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси, председатель международной ассоциации белорусистов:

У «Губернскіх ведамасцях» можна было знайсці інфармацыю пра ўвесь горад. Па сутнасці, такая даведачная літаратура. Хто і што робіць, якой вытворчасцю займаецца, на якой пасадзе хто працуе з кіруючых асоб. Канешне, гэта літаратура была заўжды запатрабаванай. На яе падпісываліся не только дзяржаўныя служачыя, чыноўнікі, якіх багата было ў цэнтры губерніі, але таксама і шматлікія грамадскія дзеячы. Проста жыхары горада.

В XIX веке Минск был одним из самых экономически развитых городов Беларуси. В 1807 году начинают открываться первые частные типографии. Они издавали книги самой разной тематики: религиозные, художественные, по языкознанию, по сельскому хозяйству, на польском и русских языках, литература на белорусском языке печаталась очень редко.

Александр Суша, заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси, председатель международной ассоциации белорусистов:

Найперш тут варта згадаць дзейнасць беларускага пісьменніка, пачынальніка ў поўнай меры сучаснай беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, якога мы сёння лічым за класіка. Як раз у сярэдзіне XIX стагоддзя ў Мінску, дзе ён жыў, працаваў, выйшаў цэлы шэраг выданняў паэтычнага, празаічнага кшалту, драматычных твораў, напісаных Вінцэнтам Дуніным-Марцінкевічам. Некаторыя працы выходзілі па-пальску, некаторыя – па-беларуску. У далейшым многія працы былі забаронены, ужо пасля паўстання.

После подавления восстания 1830-1831 годов минские частные типографии почти на 10 лет прекратили свою деятельность. Только с 1845 года книгопечатание постепенно начало оживляться, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В начале XX века в городе работало около 20 типографий. Большим спросом пользовалась художественно-революционная публицистика. Яркими представителями этой эпохи были писатели Франтишек Богушевич и Янка Лучина. Стали популярны героико-романтические поэмы Янки Купалы и прозаические произведения Якуба Коласа.

Александр Суша, заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси, председатель международной ассоциации белорусистов:

Працэс станаўлення ў кнігадрукаванні і кнігавыданні ў сучаснай беларускай сталіцы атрымаў новы імпульс развіцця ў пачатку XX стагоддзя, калі многія цэнзурныя, моўныя і іншыя абмежаванні былі адменены. Калі пачалося ўласнае беларускамоўнае кнігадрукаванне, ў тым ліку ў Мінску, і мы займелі феномен так заванага беларускага адраджэння, якое суправаждалася актыўнай публікацыйнай дзейнасцю дзеячаў айчыннай культуры.

В XX веке книга полноправно становится неотъемлемой частью жизни современного общества. В 1924 году начинают свою историю столичные библиотеки.

После войны город возвращался к жизни во всех сферах деятельности. В 60-70-х растет спрос на научную и художественную литературу. Постепенно открываются универсальные и специализированные книжные магазины.

Это уже история, которую листали мы. 80-е – время, когда обычный советский человек с трудом мог собрать домашнюю библиотеку. В СССР книги не радовали разнообразием и в основном описывали классовую борьбу, пропагандировали идеи строительства социализма. По блату или у спекулянтов доставали детективы и фантастику. Сборники Агаты Кристи, Александра Дюма, Мориса Дрюона выставляли дома на видные места и гордо показывали гостям. Редким давали почитать.

1991 год. В одночасье оборвались многие экономические, культурные, научные и прочие связи между республиками, прекратились отношения между издательствами и книготорговыми организациями. Выжили лучшие. В конце 90-х минчане скупают книги по экономике, юриспруденции и на компьютерную тематику.

XXI век – время всеобщего книжного изобилия, время, когда тонны изданий может заменить одно электронное устройство. А также это время, когда печатные издания становятся удовольствием не для всех. По мнению некоторых библиографов, в будущем домашние библиотеки станут отличительным признаком интеллектуальной элиты и людей с достатком выше среднего.

Минчане:

Художественную литературу очень люблю. В основном это классика зарубежная.

Вы знаете, современных авторов, наверное, давно не доводилось читать. Поэтому перечитываю сейчас больше классику.

Я читаю Ремарка. Мне нравится Ремарк.

Настоящей сокровищницей города является центральный книжный магазин по проспекту Независимости, 19, открытый здесь 64 года назад.

Ирина Дарвиш, администратор торгового зала Центрального книжного магазина:

Альбомы па Беларусі заўсёды выклікаюць цікавасць. Як нашых пакупнікоў, так і замежных. З класікаў хачу адзначыць, што гэта Караткевіч. Яго пытаецца кожны другі наш пакупнік.

Для популяризации книг и чтения в 1994 году в Минске зародилась приятная традиция проведения международных книжных выставок. Ежегодно на протяжении уже 23 лет гости из множества стран съезжаются в Минск, чтобы через книги показать и рассказать о широком многообразии своей культуры.

Почетным гостем выступила Республика Армения. Главной темой белорусской экспозиции стало предстоящее в 2017 году 500-летие первой книги, изданной Франциском Скориной.

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси, доктор педагогических наук, профессор:

Мы хотим продемонстрировать себе и всему миру книжное наследие Скорины. Мы собираем со всего мира, буквально по странице те экземпляры, которые сохранились. Ведь Скорина печатал книги, чтобы они шли в народ, чтобы они несли знания и просвещение.

Выставка наглядно показала высокий читательский интерес среди белорусов. И в очередной раз доказала, что над книгой не властно время.