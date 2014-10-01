III Съезд учителей и работников образования СНГ открылся в Минске

Новости Беларуси. В Минске открылся III Съезд учителей и работников образования государств Содружества. Главная цель форума – обменяться опытом подготовки кадров по инновационным направлениям, а также обсудить вопросы профессионального образования и повышения квалификации педагогов. До этого педагоги Содружества встречались в Астане и Ереване.

Общий язык педагоги из 11 стран нашли сразу. О насущном они заговорили еще до открытия форума прямо в фойе Национальной библиотеки.

Четверть века Нодира Ишонкурова дарила знания своим ученикам. Сегодня учитель русского языка готова поделиться мастерством с коллегами.

Нодира Ишонкулова, учитель русского языка и литературы (Таджикистан):

Мы просто приехали поделиться своим опытом, набраться опыта у других учителей. Сказать, что учитель – это мастер. Например, при помощи мастер-классов, при помощи каких-то других методов, каким образом нужно повысить педагогическое мастерство учителя.

Нонна Саакян, заместитель начальника Департамента общего образования аппарата Министерства образования и науки Республики Армения:

Мы были очень рады передать свой опыт Республике Беларусь. И в процессе работы в Беларуси я познакомилась с системой образования Беларуси - есть некоторые идеи, которые были интересны и нам.

Гульнас Ахметова, председатель АО «Национальный центр повышения квалификации педагогических работников «Орлеу» (Казахстан):

Думаю, что мы обязательно почерпнем что-то из Беларуси и Российской Федерации. Я думаю, что мы обязательно увидим что-то новое, покажем то новое, что проходит в нашей республике.

Подобный съезд уже третий. До этого учителя Содружества встречались в Астане и Ереване. На сей раз в Минск приехало более пяти сотен участников. В состав делегаций вошли также парламентарии, ученые, ректоры вузов.

Приветствие участникам форума от Александра Лукашенко зачитал первый замглавы Администрации Президента Александр Радьков.

В том же месте и в тот же час начала работу и специализированная выставка. На ней участники постарались представить всю образовательную мощь стран Содружества.

Кроме новых методик обучения и современных учебников здесь можно было встретить и весьма любопытные экземпляры.

Робот, созданный руками белорусских семиклассников, с первого взгляда покорил заместителя министра образования Азербайджана. Впрочем, как показывает практика, это лишь одна из идей, которую можно взять на заметку.

Фирудин Гурбанов, заместитель министра образования Республики Азербайджан:

Сегодняшний съезд стран Содружества Независимых Государств в области образования будет способствовать улучшению образовательных систем каждой из стран, которые участвуют в этом форуме.

Уже после обеда педагоги разошлись по секциям. Их открылось более 10. Инновации, технологии обучения, особенности преподавания в школе либо вузе – каждый мог выбрать площадку по душе. Кроме того белорусские «Учителя года» разных лет устроили необычный мастер-класс.

А после лучшие педагоги страны раскрыли секреты. Один из них, возможно, уедет в Кыргызстан. Учителю математики из этой страны пришлась по душе белорусская практика «электронный журнал».

Аида Саргалдаева, учитель математики (Кыргызстан):

Электронные дневники, электронные журналы. Мне очень понравилось. Я тоже хочу, чтобы у меня в школе так же было, но у нас пока нет их. Но мы будем стараться как вы.

Съезд продолжится и 2 октября. Опытом обменяются ректоры стран Содружества. Завершится форум в пятницу, 3 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.