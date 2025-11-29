Как не нарушить правила и не переплатить за парковку? Анонс ток-шоу «Большой город»

Важной частью городской среды столицы является не только движение на дорогах, но и его отсутствие – речь, об автостоянках и парковках города. Правила их организации были обновлены в Беларуси. О том, как изменились нормы, расскажут гости программы «Большой город». Смотрите ток-шоу 30 ноября в 10.00.

Благоустройство столицы – это дорога с двусторонним движением. Как оно налажено в Минске? Парковка в цифрах. 15 минут – бесплатно. Много это или мало?

Этого времени, как правило, достаточно. Если делать больше, начинают злоупотреблять. Получить желтую карточку можно вне футбольного поля. Правда, теперь платная парковка будет ассоциироваться и с другими цветами.

Все парковки в обязательном порядке обозначаются, помимо дорожных знаков, информационными стендами. Где, возможно, еще дополнительно? Это еще и синяя разметка на уличной дорожной сети. Подснежники, которые не радуют глаз жителей Минска. Что с ними будет?