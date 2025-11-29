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Как не нарушить правила и не переплатить за парковку? Анонс ток-шоу «Большой город»

29 ноября 2025 08:19
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Важной частью городской среды столицы является не только движение на дорогах, но и его отсутствие – речь, об автостоянках и парковках города. Правила их организации были обновлены в Беларуси.

О том, как изменились нормы, расскажут гости программы «Большой город». Смотрите ток-шоу 30 ноября в 10.00.

Как не нарушить правила и не переплатить за парковку? Анонс ток-шоу «Большой город»-2

Благоустройство столицы – это дорога с двусторонним движением. Как оно налажено в Минске? Парковка в цифрах. 15 минут – бесплатно. Много это или мало?

Как не нарушить правила и не переплатить за парковку? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Этого времени, как правило, достаточно. Если делать больше, начинают злоупотреблять.

Получить желтую карточку можно вне футбольного поля. Правда, теперь платная парковка будет ассоциироваться и с другими цветами.

Как не нарушить правила и не переплатить за парковку? Анонс ток-шоу «Большой город»-6

Все парковки в обязательном порядке обозначаются, помимо дорожных знаков, информационными стендами. Где, возможно, еще дополнительно? Это еще и синяя разметка на уличной дорожной сети.

Подснежники, которые не радуют глаз жителей Минска. Что с ними будет?

Как не нарушить правила и не переплатить за парковку? Анонс ток-шоу «Большой город»-8

Если он не предпринимает никаких действий, администрация готовит документы в суд. И суд признает данный автомобиль бесхозным. После этого данный автомобиль сдается на металлолом.

Как не нарушить правила и не переплатить за парковку? Разберемся с гостями программы. 

«Большой город» на СТВ. Воскресенье, 10:00.

# транспорт # Транспорт Беларуси

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