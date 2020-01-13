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Их успехам удивляются даже в Москве. Дети из Давид-Городка занимаются балетом под руководством Гедиминаса Таранды

13 января 2020 19:35
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Новости Беларуси. Место для плие и фуэтэ, или как выглядит творческий подарок малой родине. В небольшом Давид-Городке открывают по-настоящему большие таланты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже год дети постигают высокое искусство балета.

Их успехам удивляются даже в Москве. Дети из Давид-Городка занимаются балетом под руководством Гедиминаса Таранды-1

В этом им помогает именитый балетмейстер Гедиминас Таранда. Юные танцоры уже успели побывать на гастролях с профессиональной трупой.

Как балет способен изменить жизнь? Кристина Протосовицкая приобщилась к прекрасному.

Их успехам удивляются даже в Москве. Дети из Давид-Городка занимаются балетом под руководством Гедиминаса Таранды-4

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Славный и древний Давид-Городок. В 2020 году он отметит свое 920-летие. Год назад в его богатую историю вписалась новая балетная страница. Кто знает, может, здесь родится будущая Майя Плисецкая.

Растяжка и выдержка. По несколько часов у станка три раза в неделю. И так в течение года. Настя и Вероника прилежно постигают азы балетного искусства.

Их успехам удивляются даже в Москве. Дети из Давид-Городка занимаются балетом под руководством Гедиминаса Таранды-7

Самый легкий – это флажок.

До Большого театра Беларуси отсюда почти 300 километров, до Мариинки – 800. Но для большой детской мечты нет преград. 76 детей из самого Давид-Городка, из близлежащих деревень – Белоуши, Бережного, Ольшан – приезжают, чтобы встать на пуанты.

Их успехам удивляются даже в Москве. Дети из Давид-Городка занимаются балетом под руководством Гедиминаса Таранды-10

Анастасия Мисюра, жительница Давид-Городка:
Выбрала балет, потому что очень люблю танцы, люблю интригу, мне нравится танцевать. Это грация, это волнение, тяжелый труд.

Их успехам удивляются даже в Москве. Дети из Давид-Городка занимаются балетом под руководством Гедиминаса Таранды-13

А ведь еще год назад о плие и фуэте здесь и не мечтали. Своей малой Родине – балет в подарок. Уроженец Давид-Городка, Герой России Александр Даркович привез своего друга, именитого в мире балета – Гедиминаса Таранду. В прошлом – солист Большого, ныне – руководитель балетной труппы «Имперский русский балет», гастролирующей по всему миру. Он не раздумывая открыл на Полесье балетный класс.

Их успехам удивляются даже в Москве. Дети из Давид-Городка занимаются балетом под руководством Гедиминаса Таранды-16

Их успехам удивляются даже в Москве. Дети из Давид-Городка занимаются балетом под руководством Гедиминаса Таранды-18

Своих «маленьких лебедей» Гедиминас Таранда проведывает регулярно. Мастер-классы, встречи, а в декабре ребята и вовсе отправились на первые гастроли вместе с профессиональной труппой. Столин, Пинск, Береза, Брест. Балетному классу всего год, а о результатах уже судачат в кулуарах.

Их успехам удивляются даже в Москве. Дети из Давид-Городка занимаются балетом под руководством Гедиминаса Таранды-21

Их успехам удивляются даже в Москве. Дети из Давид-Городка занимаются балетом под руководством Гедиминаса Таранды-23

Гедиминас Таранда, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель балетной труппы:
Не только у вас никто не ожидал, но и в Москве никто не ожидал! Ну где-то там далеко... Все считают, что Давид-Городок – это вообще Антарктида.

Давид-Городок сам хочет. Это очень важно. Когда внутри есть желание что-то делать, надо всегда помогать. Когда приходит что-то сверху, это долго развивается. Бывает, попадает на нужную почву, бывает – нет. А здесь сама почва ждала этого. Вот, пожалуйста – результат!

Их успехам удивляются даже в Москве. Дети из Давид-Городка занимаются балетом под руководством Гедиминаса Таранды-26

Больше всего первые гастроли с настоящей балетной труппой впечатлили девятилетнего Сашу. Он не теряется среди девчонок. Танцует год и уже точно знает, чего хочет – стать артистом балета, как как Гедиминас.

Их успехам удивляются даже в Москве. Дети из Давид-Городка занимаются балетом под руководством Гедиминаса Таранды-29

Их успехам удивляются даже в Москве. Дети из Давид-Городка занимаются балетом под руководством Гедиминаса Таранды-31

Александр Рымар, житель Давид-Городка:
Он нам показывает своих балерин, показывает свои танцы, он занимается с нами.

В роли педагога – местный самородок Анна Чмуневич. Девушка вела танцевальный кружок, а после прошла стажировку по классическому балету в Москве. Настоящая поддержка юного педагога – родители. Сшить пачки или собрать на гастроли – в большую мечту детей верят их самые близкие.

Их успехам удивляются даже в Москве. Дети из Давид-Городка занимаются балетом под руководством Гедиминаса Таранды-34

Их успехам удивляются даже в Москве. Дети из Давид-Городка занимаются балетом под руководством Гедиминаса Таранды-36

Анна Чмуневич, преподаватель балетного класса:
Есть дети очень хорошие, талантливые, которые уже мечтают стать на пуанты. Некоторым немножко тяжело, но они подтягиваются к старшим.

Сейчас мы будем разрабатывать «Лебединое озеро», чтобы дети смогли поучаствовать на гастролях с «Имперским русским балетом».

Желающих заниматься становится все больше. Зала местного Дома культуры недостаточно. Под балет решено отдать часть здания бывшей библиотеки. Балетная история тронет еще не одно маленькое сердце этого места.

Их успехам удивляются даже в Москве. Дети из Давид-Городка занимаются балетом под руководством Гедиминаса Таранды-39

# Балет # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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