Их успехам удивляются даже в Москве. Дети из Давид-Городка занимаются балетом под руководством Гедиминаса Таранды

Новости Беларуси. Место для плие и фуэтэ, или как выглядит творческий подарок малой родине. В небольшом Давид-Городке открывают по-настоящему большие таланты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже год дети постигают высокое искусство балета.

В этом им помогает именитый балетмейстер Гедиминас Таранда. Юные танцоры уже успели побывать на гастролях с профессиональной трупой. Как балет способен изменить жизнь? Кристина Протосовицкая приобщилась к прекрасному.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Славный и древний Давид-Городок. В 2020 году он отметит свое 920-летие. Год назад в его богатую историю вписалась новая балетная страница. Кто знает, может, здесь родится будущая Майя Плисецкая. Растяжка и выдержка. По несколько часов у станка три раза в неделю. И так в течение года. Настя и Вероника прилежно постигают азы балетного искусства.

Самый легкий – это флажок. До Большого театра Беларуси отсюда почти 300 километров, до Мариинки – 800. Но для большой детской мечты нет преград. 76 детей из самого Давид-Городка, из близлежащих деревень – Белоуши, Бережного, Ольшан – приезжают, чтобы встать на пуанты.

Анастасия Мисюра, жительница Давид-Городка:

Выбрала балет, потому что очень люблю танцы, люблю интригу, мне нравится танцевать. Это грация, это волнение, тяжелый труд.

А ведь еще год назад о плие и фуэте здесь и не мечтали. Своей малой Родине – балет в подарок. Уроженец Давид-Городка, Герой России Александр Даркович привез своего друга, именитого в мире балета – Гедиминаса Таранду. В прошлом – солист Большого, ныне – руководитель балетной труппы «Имперский русский балет», гастролирующей по всему миру. Он не раздумывая открыл на Полесье балетный класс.

Своих «маленьких лебедей» Гедиминас Таранда проведывает регулярно. Мастер-классы, встречи, а в декабре ребята и вовсе отправились на первые гастроли вместе с профессиональной труппой. Столин, Пинск, Береза, Брест. Балетному классу всего год, а о результатах уже судачат в кулуарах.

Гедиминас Таранда, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель балетной труппы:

Не только у вас никто не ожидал, но и в Москве никто не ожидал! Ну где-то там далеко... Все считают, что Давид-Городок – это вообще Антарктида. Давид-Городок сам хочет. Это очень важно. Когда внутри есть желание что-то делать, надо всегда помогать. Когда приходит что-то сверху, это долго развивается. Бывает, попадает на нужную почву, бывает – нет. А здесь сама почва ждала этого. Вот, пожалуйста – результат!

Больше всего первые гастроли с настоящей балетной труппой впечатлили девятилетнего Сашу. Он не теряется среди девчонок. Танцует год и уже точно знает, чего хочет – стать артистом балета, как как Гедиминас.

Александр Рымар, житель Давид-Городка:

Он нам показывает своих балерин, показывает свои танцы, он занимается с нами. В роли педагога – местный самородок Анна Чмуневич. Девушка вела танцевальный кружок, а после прошла стажировку по классическому балету в Москве. Настоящая поддержка юного педагога – родители. Сшить пачки или собрать на гастроли – в большую мечту детей верят их самые близкие.