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Их подвиги не забыты! Ветераны Великой Отечественной: как им помогает государство?

27 апреля 2023 19:27
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Новости Беларуси. Материальную помощь ко Дню Победы уже получили более 7 тысяч ветеранов и пострадавших от последствий Великой Отечественной войны. Ежегодно таким образом государство поддерживает тех, кому пришлось пройти через нелегкие испытания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сегодня, 27 апреля, в столице праздничные выплаты получили супруги Нестеровы. Подробнее – в материале Арины Верховской.  

Их подвиги не забыты! Ветераны Великой Отечественной: как им помогает государство? -1

Янина Нестерова с первых дней войны вступила в ряды партизан. Тогда она была еще школьницей. Работала санитаркой в госпитале при отряде «Коммунар». После войны, окончив школу, девушка трудилась на тракторном заводе. Там и встретилась с будущим мужем. Вот уже более 70 лет с Дмитрием Нестеровым они пишут свою летопись любви.  

Их подвиги не забыты! Ветераны Великой Отечественной: как им помогает государство? -4

Янина Нестерова, ветеран Великой Отечественной войны:  
Чудом мы еще остались живы, потому что блокаду они сделали, окружили. Это хорошо, что фронт пошел, так мы еще живы остались, а так бы нас не было.  

Гости в этом доме бывают часто, рассказывает Янина Владимировна. Поздравить ветеранов с великим праздником, сказать им «Спасибо за Победу!» сегодня пришли и представители администрации Партизанского района. По словам ветеранов, государство постоянно оказывает им поддержку, в том числе и финансовую. Однако внимание и теплые встречи греют душу гораздо сильнее.  

Их подвиги не забыты! Ветераны Великой Отечественной: как им помогает государство? -7

Счастья вам, здоровья, всего самого наилучшего. И доносите свои мысли, свои знания молодежи. Спасибо вам еще раз, благодарю вас. И низкий вам поклон.  
Спасибо.  
Примите такие скромные подарки. Пожалуйста, возьмите. Мы навещаем вас постоянно, обращайтесь при любой необходимости. Самое главное, берегите себя, здоровья. Вы нам нужны.  
Спасибо.  

Их подвиги не забыты! Ветераны Великой Отечественной: как им помогает государство? -10

Дмитрий Нестеров, труженик тыла Великой Отечественной войны:
Большое-большое спасибо нашему Президенту! Молодчина, что он установил символику ту, которую нужно. Спасибо ему и еще раз спасибо за символику такую, за такую жизнь, которую дал нам, участникам войны.  

Их подвиги не забыты! Ветераны Великой Отечественной: как им помогает государство? -13

Подвиги наших героев высоко ценят в Беларуси и всегда стараются оказать поддержку тем, кто готов был отдать свою жизнь в борьбе за мирное небо. Порядка 7 тысяч граждан уже получили материальную помощь ко Дню Победы. Это ветераны Великой Отечественной войны, обладатели военных наград, узники концлагерей и инвалиды. Не остались без внимания семьи погибших или пропавших без вести военнослужащих, партизан и подпольщиков.  

Их подвиги не забыты! Ветераны Великой Отечественной: как им помогает государство? -16

Владимир Лебедь, заместитель главы администрации Партизанского района Минска:  
В Партизанском районе 103 ветерана и лиц, пострадавших от Великой Отечественной войны. На сегодня выплата вручена 99-ти человекам, осталось немножко четыре человека. И мы уже завтра эту работу завершим.  

Их подвиги не забыты! Ветераны Великой Отечественной: как им помогает государство? -19

Николай Орел, заместитель начальника главного управления социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты Беларуси:  
Ветераны Великой Отечественной войны охвачены заботой государства на постоянной основе. Работники территориальных центров социального обслуживания населения посещают их, оказывают необходимую социально-бытовую помощь. Зачастую совместно с волонтерами молодежных общественных организаций. Это уборка придомовой территории, это помощь в заготовке продуктов питания, овощей. В общем, все, что необходимо человеку в его конкретной жизненной ситуации.  

Их подвиги не забыты! Ветераны Великой Отечественной: как им помогает государство? -22

Всего на материальную помощь ко Дню Победы государство выделило 10 миллионов рублей. До 4 мая деньги дойдут до всех адресатов.  

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Лебедь # Николай Орел # Фотофакт

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