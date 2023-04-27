Их подвиги не забыты! Ветераны Великой Отечественной: как им помогает государство?

Новости Беларуси. Материальную помощь ко Дню Победы уже получили более 7 тысяч ветеранов и пострадавших от последствий Великой Отечественной войны. Ежегодно таким образом государство поддерживает тех, кому пришлось пройти через нелегкие испытания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 27 апреля, в столице праздничные выплаты получили супруги Нестеровы. Подробнее – в материале Арины Верховской.

Янина Нестерова с первых дней войны вступила в ряды партизан. Тогда она была еще школьницей. Работала санитаркой в госпитале при отряде «Коммунар». После войны, окончив школу, девушка трудилась на тракторном заводе. Там и встретилась с будущим мужем. Вот уже более 70 лет с Дмитрием Нестеровым они пишут свою летопись любви.

Янина Нестерова, ветеран Великой Отечественной войны:

Чудом мы еще остались живы, потому что блокаду они сделали, окружили. Это хорошо, что фронт пошел, так мы еще живы остались, а так бы нас не было. Гости в этом доме бывают часто, рассказывает Янина Владимировна. Поздравить ветеранов с великим праздником, сказать им «Спасибо за Победу!» сегодня пришли и представители администрации Партизанского района. По словам ветеранов, государство постоянно оказывает им поддержку, в том числе и финансовую. Однако внимание и теплые встречи греют душу гораздо сильнее.

– Счастья вам, здоровья, всего самого наилучшего. И доносите свои мысли, свои знания молодежи. Спасибо вам еще раз, благодарю вас. И низкий вам поклон.

– Спасибо.

– Примите такие скромные подарки. Пожалуйста, возьмите. Мы навещаем вас постоянно, обращайтесь при любой необходимости. Самое главное, берегите себя, здоровья. Вы нам нужны.

– Спасибо.

Дмитрий Нестеров, труженик тыла Великой Отечественной войны:

Большое-большое спасибо нашему Президенту! Молодчина, что он установил символику ту, которую нужно. Спасибо ему и еще раз спасибо за символику такую, за такую жизнь, которую дал нам, участникам войны.

Подвиги наших героев высоко ценят в Беларуси и всегда стараются оказать поддержку тем, кто готов был отдать свою жизнь в борьбе за мирное небо. Порядка 7 тысяч граждан уже получили материальную помощь ко Дню Победы. Это ветераны Великой Отечественной войны, обладатели военных наград, узники концлагерей и инвалиды. Не остались без внимания семьи погибших или пропавших без вести военнослужащих, партизан и подпольщиков.

Владимир Лебедь, заместитель главы администрации Партизанского района Минска:

В Партизанском районе 103 ветерана и лиц, пострадавших от Великой Отечественной войны. На сегодня выплата вручена 99-ти человекам, осталось немножко – четыре человека. И мы уже завтра эту работу завершим.

Николай Орел, заместитель начальника главного управления социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Ветераны Великой Отечественной войны охвачены заботой государства на постоянной основе. Работники территориальных центров социального обслуживания населения посещают их, оказывают необходимую социально-бытовую помощь. Зачастую совместно с волонтерами молодежных общественных организаций. Это уборка придомовой территории, это помощь в заготовке продуктов питания, овощей. В общем, все, что необходимо человеку в его конкретной жизненной ситуации.