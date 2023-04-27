«Это брак!» Александр Лукашенко побывал с инспекцией в полях на малой родине

Новости Беларуси. Работа в полях. Александр Лукашенко проинспектировал посевы овса и гороха в северном регионе, а также экспериментальное поле в Могилевской области. Правда, не везде глава государства остался доволен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сельское хозяйство – залог продовольственной безопасности страны. Несмотря на результативную работу в 2022 году, нынешние планы не менее амбициозные. И поэтому развитию отрасли в нашей стране – внимание особое. Президент лично проводит эксперименты, чтобы быть в курсе последних тенденций, опробовать технологии и новые виды культур. Потом самые успешные наработки массово внедряют в производство. Об актуальных задачах – наш политический обозреватель Евгений Пустовой. Путь к титулу «Королева красоты» начинается с отборочного этапа. Царицу полей начинаю выращивать с весны. Почему такое сравнение? Потому что белорусские красавицы, что наши поля – не отвести глаз. Но это потом. А сейчас каждая минута год кормит.

В центральной области приступили к севу кукурузы. В 2023 году культуре отвели более 260 тысяч гектаров. Или 364 тысячи футбольных полей. Аграрии работают весь световой день, а сейчас самые длинные дни в году. Не терять темп требует глава государства. Начиная с выходных Президент совершает облет сельскохозяйственных угодий страны.

Первые выводы о весеннем севе были сделаны на незапланированном вечернем совещании выходного дня. Лукашенко: Караник как нарочно сделал – вылизал свои хозяйства на границе, любо-дорого смотреть. Читайте здесь. АПК – самый непредсказуемый бизнес. Погода может капризничать. В этом году влажная зима оставила после себя мокрую почву. Хороший задел на урожай. Но надо торопиться. 8 миллиардов долларов отрасль заработала. Но это же не потолок.

И климат в Шклове не как в Брестской области, и земли не такие, как в Гродненской. Но озимый ячмень удался. Это прошлогодние кадры.

Лукашенко: «Надо заниматься озимым ячменем. Это нас спасет». Читайте здесь. Озимый ячмень быстрее созревает и убирается с полей, не отвлекая нужные силы во время самой горячей поры, отличается и своей урожайностью. В 2022 году его посевы удвоили, а урожайность составила более 50 центнеров с гектара. Чиновники, ученые, аграрии Президенту часто готовы показать, чего достигли. Но сегодня глава государства совершил инспекцию без галстуков, докладов и отчетов. Накануне был день памяти предков – белорусы посещали могилы. Радуница. А сегодня – о будущем урожае. Ростках новой жизни.

Это же президентское поле. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Экспериментальное поле Президента.

– Да, должно быть.

– А вон зеленое. Видишь – уже взошли. Эта дорога разделяет два поля и две области. В Витебской – овес и горох, а на экспериментальном президентском – люпин и горох. Правда, увиденным Первый остался доволен не везде.