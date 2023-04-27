«Очень страшно было оставаться дома». Дети Донбасса отдыхают от ужаса боевых действий в Беларуси

Провести время под мирным небом в нашей стране. 18 детей, 11 из которых инвалиды, сейчас проходят реабилитацию в Беларуси. Здесь они могут не только поправить здоровье, но и немного отдохнуть от войны, ощутив свободу и радость детства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чужих детей не бывает. У каждого из этих ребят своя история боли и трудное детство. Там, на родине, они видели весь ужас боевых действий. Взрослые не по годам – уже знают цену миру и спокойной жизни. На протяжении нескольких лет в Беларуси прикладывают немало усилий, чтобы у этих детей было хоть немного радости.

Ольга Волкова, директор Донецкой общественной организации для детей-инвалидов и их родителей «Дельфины»:

Здесь мы уже в третий раз, в Острошицком Городке. Если честно, приезжаем уже как к себе домой. Начиналось все, когда началась спецоперация. Очень-очень страшно и сложно было оставаться дома. Я привезла большой автобус тогда сюда детишек, и несколько человек были из тех, кто сейчас, но в основном детки все новые.

Беларусь принимает детей из Донбасса уже на протяжении нескольких лет. Здесь для них всегда теплый прием и необходимая помощь. В окружении добрых людей и дружеской атмосферы с этими ребятами происходят настоящие чудеса.

Илья, житель Донецка:

Я приехал из Донецка, зовут меня Илья. Я раньше не ходил ногами, а теперь пошел. Ольга Волкова:

Благодаря Острошицкому Городку, фонду Алексея Талая Ильюха уже сам поднимается по лестнице, уже коляска стоит внизу. Уже не нужен нам подъемник. Он уже сам ходит по стеночке, он сам уже ходит с ходунками. Это настолько великий прогресс. Это то, о чем даже мама его не мечтала, потому что жить в войне, без воды, постоянно искать бомбоубежище, постоянно падать от обстрелов под кровать или пытаться куда-то там спрятаться… И врачи здесь все до слез были рады. «Как?» Они его все знали, какой он сюда прибыл, на руках его носили.

Поддержать детей приезжают не только волонтеры, но и целые творческие команды. Сегодня в больнице реабилитации, где курс проходит группа из 18-ти человек, прибывших из зоны спецоперации, концерт.

Владимир Латенков, лидер брянского ансамбля «Бабкины внуки»:

Нам очень приятно прикоснуться к этому большому делу. Совместно Россия с Беларусью делают такое большое доброе дело. Мы пели песни для деток. Они пели с нами. Играли на инструментах. Реабилитационный курс продолжится до 5 мая. Но многие хотели бы еще вернуться в Беларусь. Ведь здесь им помогают не только с оказанием необходимой врачебной помощи, но и дают надежду. Организаторы поездок стараются вернуть им утраченную уверенность в своих силах и научиться доверять людям.