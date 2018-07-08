Их подвиг будем помнить всегда. В Гродненской области живые свидетели истории вспоминают героев войны

Новости Беларуси. 3 июля Беларусь отметила День Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Переоценить роль партизан в победе над фашистскими захватчиками тяжело – практически невозможно. Вся наша страна в годы Великой Отечественной стала единым партизанским краем. Нет повода для спора: не будь партизанского движения, история могла бы пойти по-другому. И как знать, может быть исследователям еще только предстоит открыть новые страницы, связанные с этим явлением.

Но даже уже открытого достаточно, чтобы однозначно сказать: деятельность белорусских партизан стала одним из залогов будущей победы. Только одна единственная военная фотография сохранилась у Лидии Житкевич. Всё остальное – навсегда в памяти. Как началась бомбежка, немецкая оккупация, знакомых стали угонять в Германию.

Ее родителям с тремя дочерьми посоветовали бежать к партизанам, в отряд «За Родину!». Шел 1943 год. В 14 лет Лидия начала жить в землянке.

Лидия Житкевич, участница Великой Отечественной войны:

Боже мой, какая печка! Это ужас! Нашли дырявое ведро, и там папа уже мастерил, чтобы можно было как-нибудь развести. Самое главное, было с трубой плохо. Бомбежки, десятки смертей, болезни и сильный голод. Лидия Житкевич вспоминает тучи комаров – синяки от укусов проходили еще долго после войны. Летом в лесу много змей, а зимой – волков.

Лидия Житкевич:

Открываем глаза (ночевали, конечно, в землянке), а морда волка и зубы – с той стороны. И он дышит, и вот этот кружок от дыхания волка. Как было страшно!

Этот комплекс «Партизанский лагерь» под Гродно построен по воспоминаниям ветеранов, в том числе и Лидии Житкевич. Так и не скажешь, что ей уже 90 лет. Веселая и жизнерадостная, здесь она становится немного задумчивой. Вспоминает всех героев-партизан, которые отдали жизнь за мирное небо.

Галина Буро, корреспондент:

Как бьется в тесной печурке огонь, они не забудут никогда. Народное ополчение вставило немало палок в фашистские колеса. Только в Гродненской области к июлю 1944 в лесах насчитывалось 24 партизанских бригады и 9 отдельных отрядов. А это больше 17 тысяч человек. Партизаны устраивали серьезные диверсии, вели рельсовую войну, добывали «языков», вступали в бой с противником.

Уроженец Мостовского района Михаил Белуш повторил подвиг Матросова: накрыл своим телом вражеский дзот. А в Щучинском районе, в Липичанской пуще, действовало одно из крупнейших партизанских соединений под командованием Степана Шупени.

Бывший директор местной школы, а ныне пенсионер, Виктор Боровский много лет по крупицам собирал историю партизанского движения своего края.

Виктор Боровский, краевед, житель деревни Зачепичи:

Еще может со времен Первой мировой войны в болоте танк был, в грязи. Отремонтировали, высушили, собрали со всех деревень керосина – и на полную мощь на Руду Яворскую, где гарнизон немецкий был. Что тут делалось, какой переполох был! И сразу, мгновенно гарнизон был разгромлен. А это уже Новогрудский район, поселок Любча. Бюст возле школы.

Партизаны ее для конспирации звали Ласточка, друзья – просто Люся. Именем Людмилы Сечко названа улица в Новогрудке, а в школе хранится ее холщовая сорочка с последнего боя.

Видите, остался след от разрывной пули. Именно этой пулей и была убита. Комсомолка организовала и возглавила подпольную организацию, со временем ушла в партизаны. Метко стреляла, ходила на задания. Но в том бою, когда командира убили, 20-летняя Людмила возглавила отряд. Эту историю ее младшая сестра Ада Крапивина до сих пор не может рассказывать без слез. Мужественная, красивая и мечтательная Люся – самая большая гордость и боль семьи.

Ада Крапивина, сестра Людмилы Сечко:

Хотели зрелище сделать немцы около столба телеграфного. Ее раздели, провода приготовили, бутылки пустые. Голая она была. Хотели подвесить ее на проводах. Но наши отбили.