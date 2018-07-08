Прямой эфир

По следам праздника. Съёмочная группа телеканала СТВ показала закулисье ТВ-кухни в центре столицы 3 июля

08 июля 2018 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В День Независимости съемочная группа телеканала СТВ отправилась в самое сердце Минска – туда, где волей неволей окунаешься в праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Даже если ты на работе.

По следам праздника. Съёмочная группа телеканала СТВ показала закулисье ТВ-кухни в центре столицы 3 июля-1

Юлия Огнева, СТВ:
Вот так выглядит наша передвижная телевизионная студия.

По следам праздника. Съёмочная группа телеканала СТВ показала закулисье ТВ-кухни в центре столицы 3 июля-4

А на этой площадке весь праздничный день выступали белорусские артисты.

По следам праздника. Съёмочная группа телеканала СТВ показала закулисье ТВ-кухни в центре столицы 3 июля-7

По следам праздника. Съёмочная группа телеканала СТВ показала закулисье ТВ-кухни в центре столицы 3 июля-9

Страна отметила День Независимости. Это наш день, мы заслужили мирное небо над головой.

Все подробности прошедшего главного праздника страны смотрите в видеоматериале.

# День Независимости-2018 # общество # Юлия Огнева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Директор «Могилевоблгаз» Алексей Кушнаренко стал лауреатом конкурса «Человек своего дела – 2018»
08 июля 2018 14:09

Директор «Могилевоблгаз» Алексей Кушнаренко стал лауреатом конкурса «Человек своего дела – 2018»

День Независимости Беларуси, подготовка к «Славянскому базару» и новые квесты для аграриев. Итоговая «Неделя» в 19.30
08 июля 2018 14:08

День Независимости Беларуси, подготовка к «Славянскому базару» и новые квесты для аграриев. Итоговая «Неделя» в 19.30

Александр Лукашенко: «Александрия принимает не просто гостей из близких нам стран, а самых родных людей»
07 июля 2018 20:02

Александр Лукашенко: «Александрия принимает не просто гостей из близких нам стран, а самых родных людей»