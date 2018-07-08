По следам праздника. Съёмочная группа телеканала СТВ показала закулисье ТВ-кухни в центре столицы 3 июля

Новости Беларуси. В День Независимости съемочная группа телеканала СТВ отправилась в самое сердце Минска – туда, где волей неволей окунаешься в праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Даже если ты на работе.
Новости Беларуси. В День Независимости съемочная группа телеканала СТВ отправилась в самое сердце Минска – туда, где волей неволей окунаешься в праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Даже если ты на работе.
Юлия Огнева, СТВ:
Вот так выглядит наша передвижная телевизионная студия.
А на этой площадке весь праздничный день выступали белорусские артисты.
Страна отметила День Независимости. Это наш день, мы заслужили мирное небо над головой.
Все подробности прошедшего главного праздника страны смотрите в видеоматериале.