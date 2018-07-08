По следам праздника. Съёмочная группа телеканала СТВ показала закулисье ТВ-кухни в центре столицы 3 июля

Новости Беларуси. В День Независимости съемочная группа телеканала СТВ отправилась в самое сердце Минска – туда, где волей неволей окунаешься в праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Даже если ты на работе.

Юлия Огнева, СТВ:

Вот так выглядит наша передвижная телевизионная студия.

А на этой площадке весь праздничный день выступали белорусские артисты.