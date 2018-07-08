Эксклюзивно: в семье Александра Солодухи грядёт пополнение

Новости Беларуси. В семье Александра Солодухи ожидается пополнение. Об этом заслуженный артист Республики Беларусь рассказал в программе «Неделя».
Новости Беларуси. В семье Александра Солодухи ожидается пополнение. Об этом заслуженный артист Республики Беларусь рассказал в программе «Неделя».
Юлия Огнева, СТВ:
Александр, вы только закончили выступление. Скажите, как настроение?
Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Супер, как всегда. Публика – кайф. Погода – класс.
Юлия Огнева:
Расскажите, что для вас День Независимости?
Александр Солодуха:
Это мирное небо над головой, над нами, над нашими родителями, над нашими детьми, внуками. У нас с Наташей шесть детей на двоих, и мы ждем еще пополнение в нашей семье.
Юлия Огнева:
Когда?
Александр Солодуха:
В этом году. Октябрь-ноябрь.
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