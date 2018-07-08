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Эксклюзивно: в семье Александра Солодухи грядёт пополнение

08 июля 2018 17:13
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Новости Беларуси. В семье Александра Солодухи ожидается пополнение. Об этом заслуженный артист Республики Беларусь рассказал в программе «Неделя».

Эксклюзивно: в семье Александра Солодухи грядёт пополнение-1

Юлия Огнева, СТВ:
Александр, вы только закончили выступление. Скажите, как настроение?

Эксклюзивно: в семье Александра Солодухи грядёт пополнение-4

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Супер, как всегда. Публика – кайф. Погода – класс.

Юлия Огнева:
Расскажите, что для вас День Независимости?

Александр Солодуха:
Это мирное небо над головой, над нами, над нашими родителями, над нашими детьми, внуками. У нас с Наташей шесть детей на двоих, и мы ждем еще пополнение в нашей семье.

Юлия Огнева:
Когда?

Александр Солодуха:
В этом году. Октябрь-ноябрь.

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Эксклюзивно: в семье Александра Солодухи грядёт пополнение-7

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# Белорусские исполнители # общество # Александр Солодуха # Фотофакт

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