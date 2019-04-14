Их одежду покупают за рубеж, а по эскизам шьют известные бренды. Легко ли открыть швейный бизнес в Беларуси – две истории

Новости Беларуси. Главное модное событие отечественного пошива – Belarus Fashion Week. На неделе прошли показы, состоялось вручение национальной премии в области моды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ну а мы решили взять это событие в качестве информационного повода, чтобы посмотреть, как сейчас развивается белорусская легкая промышленность и за какими предприятиями легпрома будущее. Репортаж корреспондента Галины Буро.

Дарья Гайдук, индивидуальный предприниматель:

Вот эта модель у меня ждет, когда за ней приедут из Польши на шоурум. Скорее всего, или в Закопаны, или в Варшаву. Шоурумы – популярные в Европе дизайнерские магазины. И молодая кутюрье из Гродно Дарья Гайдук старается не упустить любую возможность заявить о себе. Параллельно шьет изделия на заказ и побеждает на крупнейших конкурсах нашей страны – «Мельница моды» и New Names.

Дарья Гайдук:

Было две номинации – приз зрительских симпатий и само голосование жюри. Я взяла обе номинации сразу. Я получила разворот в журнале и 2000 рублей.

И самый главный подарок конкурса – по эскизам Дарьи теперь продается одежда в сети магазинов известного белорусского бренда. Но почивать на лаврах некогда. В ее небольшой дизайн-студии в центре города швейная машинка строчит с утра до вечера. Сегодня девушка вспоминает, как с дипломом дизайнера собственный бизнес казался далекой мечтой, и как субсидия от центра занятости исполнила заветное желание. Дарья Гайдук:

Саму субсидию мне дали очень быстро. Первое, что я заказала – это был стол. Следом были манекен, гладильная доска, вешала и мелочи – иголки, нитки, ножницы, потому что я уже покупала всё хорошее сразу.

Государство помогло на старте, теперь ее задача – развивать бизнес. Отслеживание модных тенденций, реклама, внимание к деталям и обязательно индивидуальный подход. Дарья Гайдук:

Бывает даже, предлагают какие-то элементы из своего материала. Не включаю это в счет. По примеру великой Коко Шанель она уверена: только трудом и смекалкой можно прийти к успеху и открытию своего бренда.

Галина Буро, корреспондент:

Сегодня выбор одежды не сравнить с советскими временами: как говорится, на любой вкус, цвет и кошелек. И на этом рынке с широким и модным ассортиментом на плаву тот, кто более гибкий. Ведь именно покупатель решает, за каким лейблом ему зайти в магазин. Лучи солнца за окном настырно приближают теплую пору, и в этом цеху активно отшивают летнюю коллекцию.

Ольга Бакей, соучредитель фирмы:

Из натуральных тканей. Вот эта модель у нас прошита изо льна. Молодежная модель, укороченные брючки-кюлоты. Ольга Бакей и Елена Хартанович – соучредители. Они ежедневно отслеживают тренды от мировых домов мод, показы, мнения подруг и отзывы в соцсетях. При создании женской одежды важно учесть все нюансы, рассчитывать можно только на себя, а на кону – финансовое благополучие фирмы. Ольга Бакей:

Этим летом мы решили прошивать побольше размеры. Маленьких размеров достаточно много на рынке, а больших размеров, начиная от 52 до 60, точно не хватает. Особенно для молодежи.

Швейное чутье пришло с опытом. Семь лет назад женщины задумали прорваться в мир моды. Близкие поддержали, общими усилиями открыли производство, создали 10 рабочих мест. Энергично и по-женски элегантно преодолели все трудности.

Елена Хартанович, соучредитель фирмы:

Страшно было очень, и страшно до сих пор. Но если ничего не делать… Всё же говорят, что под лежачий камень вода не течет! Где надо сохранить лучшее, где подстроиться под веяния времени, как сэкономить без ущерба для качества? Они сами решают, как планировать свою швейную политику. На производстве трудятся две бригады, сейчас набирают третью. Успех виден и в географии заказчиков – Беларусь, Россия, Прибалтика, Голландия.

Елена Хартанович:

Для того, чтобы продукция продавалась, она должна быть конкурентоспособной, потому что цена – это все-таки определяющий фактор.

И если название этой фирмы переводится с испанского как «кошка», то этот крупнейший белорусский бренд – с французского – «сказка». Да и создание двумя братьями и их другом этого масштабного производства стало практически легендой. Каждая белоруска знает этот бренд. Крупнейший белорусский производитель женских колгот раскрывает свои секреты По оценкам специалистов, за последние 10 лет рынок легкой промышленности сильно изменился – на первый план вышла мобильность. А значит, директорам не нужна гиперопека сверху. На это обратил внимание и Президент, когда весной 2018 года обращался с ежегодным Посланием к белорусскому народу и парламенту.