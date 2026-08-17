«Их коснулась Божья благодать» – в чем схожи духовные подвиги Ксении Петербургской и Валентины Минской?

В 2026 году исполнилось 20 лет прославлению святой блаженной Валентины Минской, можно сказать, нашей современницы. Так сложилось, что память ее празднуется в один день со святой XIX века, блаженной Ксенией Петербургской.

В программе «Прикосновение к свету» – Монахиня Евпраксия, игумения монастыря в честь святой блаженной Ксении Петербургской в д. Барань Борисовского района.

Олег Лепешенков, СТВ:

Святая Валентина и блаженная Ксения Петербургская прославлены в лике блаженных. Что роднит их духовный подвиг? Какая связь может быть есть между ними?