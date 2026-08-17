«Их коснулась Божья благодать» – в чем схожи духовные подвиги Ксении Петербургской и Валентины Минской?

В 2026 году исполнилось 20 лет прославлению святой блаженной Валентины Минской, можно сказать, нашей современницы. Так сложилось, что память ее празднуется в один день со святой XIX века, блаженной Ксенией Петербургской.
В программе «Прикосновение к свету» – Монахиня Евпраксия, игумения монастыря в честь святой блаженной Ксении Петербургской в д. Барань Борисовского района.
Олег Лепешенков, СТВ:
Святая Валентина и блаженная Ксения Петербургская прославлены в лике блаженных. Что роднит их духовный подвиг? Какая связь может быть есть между ними?
Монахиня Евпраксия, игумения монастыря в честь святой блаженной Ксении Петербургской в д. Барань Борисовского района:
Они принадлежат сонму одних святых блаженных. Этот подвиг удалось понести очень немногим. Если в сонме святых много преподобных, много мучеников, то блаженных весьма мало. Этот подвиг очень тяжелый. Мне кажется, при жизни этих людей, если и понимали, то не сразу. Это люди были внешние не от мира сего. Это было для людей необычно, если мягко сказать. Они терпели и поношение. Святая блаженная Ксения и святая блаженная Валентина Минская, они схожи даже судьбой мирской. Обе рано овдовели, потеряли мужей, жизнь была наполнена скорбей после этого. Если мы знаем, что святой блаженной Валентине Минской явилась Ксения Петербургская и благословила ее на этот подвиг, то мы не знаем, что произошло в сердце святой блаженной Ксении Петербургской, когда она избрала этот путь.
Я думаю, что их настолько коснулась Божья благодать, что их сердца настолько возлюбили Бога, что они просто не могли жить по-другому, для них это было просто невозможно.
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