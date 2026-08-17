В войсковой части 5527 прошли тактико-специальные учения

С личным составом войсковой части 5527 проведено тактико-специальное учение. Основная цель – проверка готовности военнослужащих к выполнению служебно-боевых задач в динамичной оперативной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во взаимодействии со спецназовцами отряда «Гром» бойцы и офицеры отработали оперативное выставление оцепления, полное блокирование периметра объекта и действия по рассредоточению толпы. Учение проходило в условиях, максимально приближенных к реальным, с моделированием сложной тактической обстановки.

Особое внимание уделялось психологической устойчивости личного состава при работе в условиях задымления – отработке действий в ограниченной видимости и при повышенном стресс-факторе. Главная задача подобных мероприятий – быстро стабилизировать ситуацию при массовых беспорядках и закрепить умение подразделения действовать как единое целое.