Августовские контрасты: какая погода ждет белорусов на этой неделе?

Середина августа уже напоминает о скором приближении осени прохладными ночами и утрами, однако лето пока не спешит сдавать позиции. Предстоящая неделя в Беларуси будет умеренно теплой, температура окажется близкой к климатической норме. Погоду будут время от времени менять атмосферные фронты и дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В понедельник страну накроет холодный атмосферный фронт с северо-запада Европы: на северо-западе пройдут дожди, местами утром – туман. Днем будет заметный контраст – от +19 на северо-западе до +32 на юго-востоке Гомельской области. Во вторник и среду фронт сместится на восток, там сохранятся дожди и грозы, а на остальной территории установится более сухая и прохладная погода. В четверг и пятницу в Беларусь придет атлантический циклон – ожидаются повсеместные кратковременные дожди и туман по утрам. На выходных потеплеет: температура днем поднимется до +25 градусов, хотя местами возможны дожди и грозы. В целом неделя пройдет без сильной жары – тепло будет постепенно сменяться напоминающей об осени прохладой.