Их автомобили ничем не выделяются. В Гомеле начали работать наряды скрытого наблюдения ГАИ
Новости Беларуси. У школьников начались весенние каникулы. Они продлятся по 3 апреля. А это значит, что автомобилистам необходимо быть внимательнее на дорогах. В Гомеле начали работать наряды скрытого наблюдения ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помогают им на безвозмездной основе дружинники. Сейчас таких добровольцев более 260 человек по всей области. В рейды они отправляются на автомобиле, который не выделяется из общего потока транспорта. Бригада сообщает наряду ГАИ о нарушителях для дальнейшего разбирательства. Обращают внимание не только на скоростной режим, но и на правильную перевозку детей, использование ремней безопасности и разговоры по телефону за рулем.
Сергей Бондаренко, заместитель начальника УГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Мотолюбители, которые соскучились по своему двухколесному железному коню, начинают пренебрегать требованиями правил дорожного движения. Где-то на высоких скоростях движение, где-то с перегазовками, будоражащими в вечернее и ночное время, в том числе жителей Гомеля. И добровольная дружина будет использоваться в плане контроля за ними, отслеживания их передвижения, в местах их остановок, стоянок, чтобы влиять на их сознание.
Денис Мурашко, дружинник:
Стараемся при малейшем же выявлении какого-то правонарушения, особенно в пьяном виде, – замечаем и сообщаем сразу в дежурную часть. Либо же кому-то по сотовому телефону, чтобы непосредственно приняли сразу какое-то решение.
Экипажи с дружинниками курсируют по наиболее аварийным местам областного центра. Присматривают и за поведением пешеходов, которые переходят дорогу в неустановленных местах. К таким нестандартным мерам профилактики пришли вынужденно: показатели аварийности на дорогах и количество погибших в ДТП постоянно растет.