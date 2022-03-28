Их автомобили ничем не выделяются. В Гомеле начали работать наряды скрытого наблюдения ГАИ

Новости Беларуси. У школьников начались весенние каникулы. Они продлятся по 3 апреля. А это значит, что автомобилистам необходимо быть внимательнее на дорогах. В Гомеле начали работать наряды скрытого наблюдения ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помогают им на безвозмездной основе дружинники. Сейчас таких добровольцев более 260 человек по всей области. В рейды они отправляются на автомобиле, который не выделяется из общего потока транспорта. Бригада сообщает наряду ГАИ о нарушителях для дальнейшего разбирательства. Обращают внимание не только на скоростной режим, но и на правильную перевозку детей, использование ремней безопасности и разговоры по телефону за рулем.

Сергей Бондаренко, заместитель начальника УГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Мотолюбители, которые соскучились по своему двухколесному железному коню, начинают пренебрегать требованиями правил дорожного движения. Где-то на высоких скоростях движение, где-то с перегазовками, будоражащими в вечернее и ночное время, в том числе жителей Гомеля. И добровольная дружина будет использоваться в плане контроля за ними, отслеживания их передвижения, в местах их остановок, стоянок, чтобы влиять на их сознание.

Денис Мурашко, дружинник:

Стараемся при малейшем же выявлении какого-то правонарушения, особенно в пьяном виде, – замечаем и сообщаем сразу в дежурную часть. Либо же кому-то по сотовому телефону, чтобы непосредственно приняли сразу какое-то решение.