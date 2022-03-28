«Мы считаем, что выполняем очень важную задачу». Белорусские военные продолжают усиление границ

Новости Беларуси. Не втянуться в конфликт, но защитить собственные рубежи. Белорусские военнослужащие продолжают выполнять задачи по усилению охраны участков государственной границы нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время проводится ротация подразделений, которые привлекались к этим мероприятиям. Главная цель заключается в том, чтобы обеспечить безопасность граждан Беларуси, а также предотвратить нарушение границы и исключить каналы поставки оружия и боеприпасов.

Егор Панушкин, заместитель командира роты по вооружению:

Прибыли мы около недели назад. Заняли данный район. Основная часть машин находится на блокировании дорог на государственной границе. Мы занимаем данный район, маскируем технику. В случае чего мы выезжаем туда и оказываем содействие.

Александр Луканский, командир мотострелковой роты:

Основная наша задача – это спокойствие мирных жителей, которые живут прямо у нас за спинами. Учитывая отношение местных жителей непосредственно к нам самим, к выполнению нашей задачи – мы считаем, что выполняем очень важную задачу. Потому что за нашими спинами мирный народ спит спокойно и не беспокоится ни о чем.