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«Мы считаем, что выполняем очень важную задачу». Белорусские военные продолжают усиление границ

28 марта 2022 06:33
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Новости Беларуси. Не втянуться в конфликт, но защитить собственные рубежи. Белорусские военнослужащие продолжают выполнять задачи по усилению охраны участков государственной границы нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы считаем, что выполняем очень важную задачу». Белорусские военные продолжают усиление границ-1

В настоящее время проводится ротация подразделений, которые привлекались к этим мероприятиям. Главная цель заключается в том, чтобы обеспечить безопасность граждан Беларуси, а также предотвратить нарушение границы и исключить каналы поставки оружия и боеприпасов.

«Мы считаем, что выполняем очень важную задачу». Белорусские военные продолжают усиление границ-4

Егор Панушкин, заместитель командира роты по вооружению:
Прибыли мы около недели назад. Заняли данный район. Основная часть машин находится на блокировании дорог на государственной границе. Мы занимаем данный район, маскируем технику. В случае чего мы выезжаем туда и оказываем содействие.

«Мы считаем, что выполняем очень важную задачу». Белорусские военные продолжают усиление границ-7

Александр Луканский, командир мотострелковой роты:
Основная наша задача это спокойствие мирных жителей, которые живут прямо у нас за спинами. Учитывая отношение местных жителей непосредственно к нам самим, к выполнению нашей задачи мы считаем, что выполняем очень важную задачу. Потому что за нашими спинами мирный народ спит спокойно и не беспокоится ни о чем.

«Мы считаем, что выполняем очень важную задачу». Белорусские военные продолжают усиление границ-10

Белорусские военные, помимо прочего, отслеживают ситуацию на западных границах страны в связи со значительным наращиванием военного присутствия с противоположной стороны.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Егор Панушкин # Александр Луканский # Фотофакт

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