Игуменья Гавриила, настоятельница Свято-Рождества-Богородицкого ставропигиального женского монастыря о жизни в монастыре

Этот монастырь находится в самом центре Гродно. Кругом суета, шум, светская жизнь, в общем свои проблемы…

В стенах обители: все совершенно иначе. Здесь живут те, кто отказался от мирских благ и посвятил свою жизнь вере. Здесь свои правила и устав. Здесь все – абсолютно иначе.

В будние дни утро в монастыре начинается в 6:30 утра. Каждая сестра вычитывает молитвы, умывается и с 6:00 до 11:00 находится на утренней службе. После – божественная литургия, завтрак совмещённый с обедом, затем начинаются послушания, вечернее богослужение, ужин и около 23.00 обитель погружается в сон.

Разумеется, уход в обитель – дело добровольное. Тут как, говорится, у каждого свое – не сложилась судьба, верующие родители, или какие-то личные переживания. Однако монашеское призвание не может быть минутным порывом.

Настоятельница монастыря пришла к вере еще будучи совсем маленькой. Ее мама была глубоковерующим человеком. И начиная с трех лет, матушка Гавриила посещала обитель.

Прийти в монастырь дело несложное. А вот путь к Богу здесь непростой. Право стать монахиней надо еще заслужить. Сперва пришедшая женщина послушница, затем Инокиня, и лишь после этого она может получить благословение на постриг.

Молятся в стенах обители круглыми сутками. Днем помогают прихожанки, а уже ночью «пост» принимают сами монахини. Они молятся и просят у Бога прощения за все вольные и невольные обиды. Они молятся за весь мир и за всех нас.