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Игуменья Гавриила, настоятельница Свято-Рождества-Богородицкого ставропигиального женского монастыря о жизни в монастыре

14 января 2016 09:42
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Этот монастырь находится в самом центре Гродно. Кругом суета, шум, светская жизнь, в общем свои проблемы…

В  стенах обители: все совершенно иначе. Здесь живут те,  кто   отказался от мирских благ и посвятил свою жизнь вере. Здесь свои правила и устав. Здесь все – абсолютно  иначе. 

В будние дни  утро в монастыре начинается в 6:30 утра. Каждая сестра вычитывает молитвы, умывается и  с 6:00 до 11:00 находится на  утренней службе. После – божественная литургия, завтрак совмещённый с обедом, затем начинаются послушания, вечернее богослужение, ужин и около 23.00 обитель погружается в сон.

Разумеется, уход в обитель – дело добровольное. Тут как, говорится, у каждого свое – не сложилась судьба, верующие родители, или какие-то личные  переживания. Однако монашеское призвание не может быть минутным порывом.

Настоятельница монастыря  пришла к вере еще будучи совсем маленькой. Ее мама была глубоковерующим человеком. И начиная с трех лет, матушка Гавриила посещала обитель. 

Прийти в монастырь дело несложное. А вот путь к Богу здесь  непростой. Право стать монахиней надо еще заслужить. Сперва пришедшая женщина послушница, затем Инокиня, и лишь после этого она может получить благословение на постриг.

Молятся в стенах обители круглыми сутками. Днем помогают прихожанки, а уже ночью «пост» принимают сами монахини.  Они  молятся и просят у Бога прощения за все вольные и невольные обиды. Они молятся за весь мир и  за всех нас.

# общество # Церковь # Фотофакт # Игуменья Гавриила

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