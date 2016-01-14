Минчанка фактически украла собаку у ребенка-инвалида: несколько лет женщина не возвращает собаку законному владельцу

Бернард Шоу говорил: «Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак». С этим утверждением совершенно согласна героиня этого сюжета. О собачьей верности и человеческой жестокости расскажет Ольга Пискарева, корреспондент СТВ. Подробности в сюжете программы «Добро пожаловаться!».

Легендарный пес Хатико ждал своего хозяина 9 лет. Войти в историю рискует и наша героиня, как самая терпеливая хозяйка, которая на протяжении двух лет ждала возвращения своего любимца.

Любовь Ковальчук:

В 2009 году моей дочке на День рождения была подарена собака породы ши-тцу. Мы собачку назвали Чак. В 2013 году наша собачка пропала.

Осиротевшие хозяева бросились на поиски четвероногого друга и нашли его.

Выяснилось, что собаку забрала к себе женщина, которая являете ветеринарным врачом. Вернуть собаку законным владельцам она наотрез отказалась.

Владимир Пунько, юрист:

В действиях гражданки усматриваются признаки административного правонарушения — присвоение найденного имущества. Оно наказывается предупреждением либо наложением штрафа до 5 базовых величин.

Наблюдая за отношениями людей в нашем обществе, многих так и хочется отправить в Изумрудный город. Кого-то за сердцем, а кого-то и за мозгами. Ирина Федоровна Белько, которая присвоила себе чужую собаку, была осведомлена о том, что Чак является единственным другом дочери Любови Федоровны. Юлиана — инвалид II группы.

Любовь Ковальчук:

Мы обратились в суд. Судом было установлено, что собачка принадлежит нам. Сказали, что она должна вернуть собаку.

Однако та наглым образом отказалась выполнять решение суда.

У собаки была родословная и клеймо. И в том, кому принадлежит собака, сомнений не было.

Сегодня стоимость щенка породы ши-тцу может доходить до 1 000$. Врачи так и вовсе считают, что для людей с ограниченными возможностями догтерапия бесценна и идет исключительно на пользу.

Вероника Ганцевич, заместитель начальника зоозащитной организации:

Мне хотелось бы обратиться к этой женщине просто с просьбой, чтобы она поставила себя на место хозяев, посидела, подумала и приняла верное решение, что собаку нужно вернуть собаку. Подобные вещи не имеют места быть, данный поступок можно оценивать как аморальный.

Спустя 6 месяцев после решения суда, осознав, что собаку женщине никто не вернет, Любовь Федоровна подала на изменение решения суда с просьбой взыскать стоимость собаки. 10 миллионов белорусских рублей. Суд удовлетворил ее просьбу. Все это произошло в 2014 году. Сегодня на улице 2016. Ни собаки, ни денег женщине никто не вернул.

Любовь Ковальчук:

Мне деньги не нужны. Я хочу вернуть своего дружка. Друга нам надо вернуть.

Весной этого года похожий случай произошел в России. У слепой девушки в переходе возле станции метро украли собаку-поводыря. Злоумышленницу посадили в тюрьму на полтора года. Сказать, что кражи собак — явление редкое, сложно. Так, в первых числах января в Гродно у пожилой женщины украли собаку. Кошмаром всех собачников являются в основном киднепперы. Это люди, которые воруют собак ради выкупа.

Вероника Ганцевич, заместитель начальника зоозащитной организации:

На данный момент в нашей стране нет закона, который защищал бы права животных и права владельцев домашних животных. Домашнее животное оценивается как неодушевленное имущество владельца.

Так, например, в Швейцарии человек, который нашел собаку в ошейнике, обязан обратиться в полицию и вернуть собаку владельцу в течение трех месяцев. В противном случае, его ожидает большой штраф. Что же все-таки происходит с нашим человеком, почему у инвалидов воруют собак? От нищеты ума или от уверенности в собственной безнаказанности? И почему в течение 2 лет решение суда не волнует ровным счетом никого?

Владимир Пунько, юрист:

Судебные решения, в частности, по данному делу взыскание суммы в размере 10 000 млн рублей, возложено исполнение на судебных исполнителей. Он осуществляет исполнение, контролирует добровольное исполнение либо занимается принудительным исполнением данного решения. В случае, если взыскатель полагает, что его права нарушены либо исполнитель действует недобросовестно, либо в несоответствии с законом, он может поступить следующим образом: подать жалобу на действия судебного исполнителя. Жалоба подается в вышестоящие органы.

Так или иначе, собаку хозяйке уже никто не вернет. И ей стоит приложить еще немало усилий, чтобы вернуть хотя бы деньги. Самую большую ошибку совершают люди, которые обратились за помощью в соответствующие органы и сидят сложа руки. Пока не пройдут все сроки давности. А между тем не стоит забывать о том, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. На исполнителя надейся, а сам не плошай.

Владимир Пунько, юрист:

Взыскателю мы бы порекомендовали активно содействовать судебному исполнителю. В частности, предоставлять ему всю имеющуюся информацию относительно доходов, имущества должника. Кроме того, не запрещено законом оказывать иное содействие.

Согласно своду законов 14 века в Древней Руси собака ценилась как один вол или 3 лошади. Неравнодушные люди, узнав о беде наших героев, решили им сделать драгоценный подарок. Мы надеемся, что собака вырастет достойным компаньоном и станет полноправным членом семьи.

Хотелось бы посмотреть в глаза Ирине Белько, которая фактически украла собаку у ребенка-инвалида. Причем собаку, которую однажды подарил матери ныне покойный сын. Чак был не только верным другом больной девочке, но и памятью о сыне. Мирские законы, как показал этот сюжет, совершенно бессильны. Но вот что касается Божьих законов, то можно поспорить, что за все придется заплатить.