Добра, мира, здоровья и счастья и улыбок: что желают Минску в его День рождения
Новости Беларуси. 9 сентября возле Дворца спорта до самого вечера работает город мастеров, где зашкаливает плотность уникальных произведений ручной работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изделия из кожи, дерева… Здесь можно купить даже валенки.
И, конечно, авторские сувениры для друзей из других стран. Кстати о подарках: на прошлый глобальный юбилей в 1967 Минску, среди прочего, подарили семь тонн черешни от молдавских друзей. Какие деликатесы окажется в списке нынешних презентов, пока прогнозировать рановато.
Ольга Осадчая, СТВ:
Но, пожалуй, самым душевным урожаем юбиляра радуют сами минчане. Ведь наверняка у каждого из жителей столицы найдутся теплые ассоциации и воспоминания о важнейших жизненных моментах, которые и представить нельзя без любимой столицы.
Горожане:
У меня Минск ассоциируется с большими переменами. Я сама из провинции, переехала сюда жить и работать. И так получилось, что и семью создала.
Поэтому для меня Минск ассоциируется с какой-то радостью, новой жизнью.
Я коренная минчанка. Минск для меня связан с моим рождением, детством.
Я приехал из Петербурга. Шикарный город, я здесь бывал много раз. Нравится, здесь люди очень светлые, приветливые, добрые, не злые.
Он у меня очень ассоциируется с фонтанами, с красивыми ларьками, магазинчиками.
Столице Беларуси желаю благоденствия. Всем жителям здоровья, благосостояния.
Я желаю своему городу добра, мира, здоровья и счастья. И улыбок!
9 пар из каждого района Минска поженились в юбилей столицы в городской ратуше