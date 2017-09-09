9 пар из каждого района Минска поженились в юбилей столицы в городской ратуше

Новости Беларуси. Сразу 9 пар из каждого района Минска официально и практически одновременно соединили судьбы именно в юбилейный для нашей столицы день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нон-стопом марш Мендельсона звучал в городской ратуше. Родственники молодоженом радовались за все пары – что называется, за компанию. Кстати, у одного из женихов даже была идея и в ресторан отправиться полным свадебным составом: 9 парами вместе с гостями. Потом обязательно уточним, удалось ли им это.

Новобрачные:

Нам очень нравится, что у нас совпала свадьба с таким днем. Хотим через 50 лет свою золотую свадьбу встретить вместе с тысячелетием Минска.