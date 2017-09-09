Помнить, что ты живешь в научном городе: Наталья Бушная рассказала о том, что значит быть минчанкой

Яна Шипко, СТВ: Добрый день, Наталья Владимировна, с праздником вас! Расскажите, что же для вас значит быть минчанкой.

Новости Беларуси. В гостях у выездной студии СТВ в День города талантливейший человек и замечательный педагог. Это директор столичной гимназии № 1 имени Франциска Скорины Наталья Бушная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко: Вы вносите немалый вклад: ваша гимназия одна из самых прогрессивных. Например, у вас первых появился электронный дневник. Какие еще новшества привносите в нашу систему образования и чем можно гордиться?

Наталья Бушная, директор гимназии № 1 имени Ф. Скорины: Быть минчанкой значит помнить, что ты живешь в историческом городе. В героическом городе, потому что у Минска такая непростая, героическая и в то же время очень значимая история. Помнить, что ты живешь в научном городе, промышленном, современном городе. Ну и прежде всего, конечно, Минск у меня ассоциируется как центр образования.

Наталья Бушная:

Вы знаете, в нашей системе образования как в целом в нашей стране, так и в нашей столице и в нашей гимназии, наверное, очень важно то, она сохранила базис, который был заложен еще советской школой. И очень важно, что мы сохраняем и строим образовательный процесс на таких важных общечеловеческих ценностях: уважение к человеку, уважение к своей истории, образованность, духовность.

Но, конечно, мы должны идти вперед, смотреть вперед и использовать и применять новые информационные технологии. Мы являемся ассоциированной школой ЮНЕСКО, поэтому очень много внимания уделяем экологическому образованию наших учащихся, изучению культурного, национального наследия. Это те базисы, на которых мы строим и будем продолжать дальше.

Ну и, конечно, применение информационных технологий. Хотя нужно помнить, что личность учителя – это, наверное, определяющее в образовательном процессе.

Яна Шипко:

Минск вообще можно назвать городом возможностей для молодежи? Я знаю, что ваши ребята только вернулись с какой-то престижной олимпиады международной.

Наталья Бушная:

На самом деле вообще в нашей системе образования, а в столице особенно созданы все условия. Вот мы говорим «доступность» образования, и, в общем-то, иногда не вникаем в этот смысл. На самом деле созданы условия, чтобы каждый ребенок развивал себя. И тот, который имеет таланты в самых различных сферах, и тот, кому нужна поддержка. Созданы все типы школ, все типы классов.

Ну а подарком таким хорошим для юбилея Минска, я думаю, является очень успешное участие наших школьников в олимпиаде. Школьники вернулись с олимпиады (я надеюсь, сегодня они уже прилетели). Это была Олимпиада мегаполисов, в которой принимали участие школьники из 36 огромных городов от Америки до Китая. И надо сказать, что 8 школьников из нашей столицы (один из них был наш гимназист) вернулись с медалями. Это здорово! Значит, мы умеем, и, значит, у нас получается.