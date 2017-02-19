Игрушки, рюкзак-крылья и органайзеры: Ольга Котова 8 лет создает уникальные вещи из войлока

Ольга Котова узнала о войлоке еще студенткой. И вот уже 8 лет девушка создает замечательный вещи.

Ольга Котова, мастер-фелтмейкер, дизайнер:

Вот такой, например плед. Он подшит с изнанки тканью, а снаружи он такой. Он довольно большой, ложится на диван или кровать, поэтому должен быть достаточно масштабный. Называется «На дне морском». Он интересен тем, что это так называемый «войлочный пэтчворк», то есть из кусочков ткани обычно сшивают. Ткань азрезают и сшивают, получаются какие-то узоры. Я то же самое делаю с войлоком. Я валяю долго войлок, большой кусок, разрезаю на отдельные квадраты, скадываю в такую мозаику, стыкую и сшиваю на швейной машинке.

Войлок – материал во всех смыслах весьма интересный. Он греет, но при этом «дышит». А также хорошо сочетается с другими тканями, с кожей и камнями.

Ольга Котова, мастер-фелтмейкер, дизайнер:

Можно выражать свою идею и с помощью цвета, и с помощью фактуры, и с помощью объема. То есть помощью войлока можно сделать все: от какой-то маленькой безделушки, игрушки, о арт-объекта, до дома, как валяли манголы, например, юрты.

Среди работ Ольги есть и очень необычные. К примеру, рюкзаки-крылья. Это аксессуар для смелых людей, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Котова, мастер-фелтмейкер, дизайнер:

Это крылья за спиной, которые вы можете носить на себе, но одновременно это полноценный рюкзак с карманами, с молнией, лямками.

Это вот такой органайзер. Здесь можно хранить каике-то бумаги или телефон мобильный класть, чтобы не мешал под рукой.

Существует три основные техники: сухое, мокрое и смешанное валяние. Сухая техника – это валяние с помощью специальной иголки, на которой есть зазубринки. Мокрое – с помощью горячей воды, мыла и трения. Раскладываем шерсть на пленке, затем выкладываем рисунок. Все поливаем мыльным раствором и долго-долго трем. И – вуаля: трепетное сердце у вас в руках!