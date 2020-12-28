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Какую помощь будут оказывать в Беларуси многодетным семьям в 2021 году?

28 декабря 2020 13:51
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Новости Беларуси. В Беларуси за пять лет количество многодетных семей увеличилось на 40 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 28 декабря рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на встрече с семьями Барановичского района.

В Беларуси за пять лет число многодетных семей увеличилось на 40 %

Какую помощь будут оказывать в Беларуси многодетным семьям в 2021 году?-1

Напомним, программа семейного капитала стартовала в 2015-м. Сейчас в стране 112 тысяч многодетных семей. И больше всего их как раз в Брестской области.  

Какую помощь будут оказывать в Беларуси многодетным семьям в 2021 году?-4

Эффективность семейного капитала подтверждают цифры: в среднем ежегодно рождаются до 22 тысяч третьих и последующих детей. Потому государство приняло решение продлить действие этой программы.  

Какую помощь будут оказывать в Беларуси многодетным семьям в 2021 году?-7

Дмитрий Емельянчик:
Мы хотели бы потратить, хотим сейчас дом строить. У нас жилое помещение есть, но не хватает места нам, нужно немножко чуть побольше построить. И хотели бы этот капитал потратить на этот дом, чтобы помощь была.

Какую помощь будут оказывать в Беларуси многодетным семьям в 2021 году?-10

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:  
Если говорить о государственных пособиях, то на следующий год я защищала у депутатов проект закона о фонде социальной защиты, о бюджете фонда соцзащиты на 2021-й год – 2,5 млрд рублей предусмотрено только на государственные пособия семьям, которые воспитывают деток.  

Какую помощь будут оказывать в Беларуси многодетным семьям в 2021 году?-13

Семейный капитал вот уже год работает в обновленном варианте – появилась возможность использовать его досрочно. Этой мерой поддержки воспользовались почти 27 тысяч семей.  

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Ирина Костевич # Дмитрий Емельянчик # Фотофакт

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