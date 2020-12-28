Какую помощь будут оказывать в Беларуси многодетным семьям в 2021 году?

Новости Беларуси. В Беларуси за пять лет количество многодетных семей увеличилось на 40 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 28 декабря рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на встрече с семьями Барановичского района. В Беларуси за пять лет число многодетных семей увеличилось на 40 %

Напомним, программа семейного капитала стартовала в 2015-м. Сейчас в стране 112 тысяч многодетных семей. И больше всего их как раз в Брестской области.

Эффективность семейного капитала подтверждают цифры: в среднем ежегодно рождаются до 22 тысяч третьих и последующих детей. Потому государство приняло решение продлить действие этой программы.

Дмитрий Емельянчик:

Мы хотели бы потратить, хотим сейчас дом строить. У нас жилое помещение есть, но не хватает места нам, нужно немножко чуть побольше построить. И хотели бы этот капитал потратить на этот дом, чтобы помощь была.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Если говорить о государственных пособиях, то на следующий год я защищала у депутатов проект закона о фонде социальной защиты, о бюджете фонда соцзащиты на 2021-й год – 2,5 млрд рублей предусмотрено только на государственные пособия семьям, которые воспитывают деток.