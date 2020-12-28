В Лиде социальное жильё сдают уже с мебелью. Плюсы такого решения оценила многодетная семья

Новости Беларуси. Комфортное решение квартирного вопроса нашли в Лиде. Там запустили эксперимент, аналогов которому нет нигде в Беларуси – начали строить жилье с господдержкой не просто под ключ, а с меблировкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект сейчас опробуют на пяти строящихся многоэтажках, а это 250 квартир для многодетных семей. Въехать в полностью обставленную квартиру, да еще и на выгодных условиях – такие плюсы для будущих новоселов от проекта государственно-частного партнерства. Галина Буро расскажет, как это выглядит на практике.

Маленький Матвей изучает будущую комнату. Здесь будет спать, а в выдвижные ящики шкафа положит любимые игрушки. Не терпится уже въехать в трехкомнатную квартиру и родителям – Анне и Антону Радынским.

Для их троих детей места здесь предостаточно. А маму как магнитом манит новенькая кухня. Хозяйка не скрывает восторга.

Анна Радынская, жительница Лиды:

Когда делался проект кухни – то, что ты хотел, тебя слушали, к тебе прислушивались, и получилось то, что ты хочешь. Здесь еще будет большой стол, его просто не успели собрать – полтора метра.

А стол и легок на помине – с доставкой прямо на кухню. В строящейся квартире еще даже нет света, зато есть шкафы, комоды, диваны, стенка-горка. Хоть ты сейчас заселяйся и живи.

Антон – стоматолог, Анна – биолог-охотовед. Строились с господдержкой как многодетная семья, пришел на помощь и материнский капитал – им погасили значительную часть стоимости квартиры.

А когда новоселам предложили стать первопроходцами эксперимента по строительству жилья с меблировкой, согласились сразу. «Наша семья очень благодарна Богу, стране и Президенту». В Лиде проводят эксперимент и сдают социальное жильё уже с мебелью

Квартиру Радынских пока что задействовали как шоурум для всех будущих новоселов. Проект рассчитан так, что выгодно и людям, и мебельным компаниям.

Борис Василенко, директор компании по производству мебели:

На 20 % от магазинной цены для клиента дешевле получается. Это и достаточно выгодно для нас, хотя, конечно, там на минимуме прибыли работаем. Но я считаю, что за счет того, что объемы будут немаленькие, то есть, в принципе, как работают везде на Западе: большими объемами с маленькой прибылью.

Александр Чапля, директор компании по производству мебели:

Не ради прибыли мы это делаем, а для того, чтобы помочь людям, отработать новый какой-то интересный вариант продвижения мебели, реализации мебели. Собственно, на нем возможно предлагать в последующем такую идею для коммерческого жилья.

В Лиде запустили эксперимент, аналогов которому в стране нет. Многодетным семьям предложили не только строительство жилья с господдержкой под ключ, но и по желанию с интерьером. Понятно, что оплатить сразу полную меблировку по карману далеко не каждой семье. Потому к проекту подключили банк.

Ольга Рымко, начальник центра банковских услуг банка:

На сегодняшний день, когда процентные ставки по кредитованию на потребительский кредит свыше 24 %, в рамках данного проекта можно предложить продукт, который называется «Кредит на продукты отечественного производства». Ставки по данному продукту – 13,33 %.

Организаторы уже проводили собрание – у будущих новоселов есть интерес к эксперименту. Планируется, что к такому проекту государственно-частного партнерства подключатся еще больше мебельных компаний.