В Беларуси за пять лет число многодетных семей увеличилось на 40 %

Напомним, программа семейного капитала стартовала в 2015-м. Сейчас в стране 112 тысяч многодетных семей. И больше всего их как раз в Брестской области.

Новости Беларуси. В Беларуси за пять лет количество многодетных семей увеличилось на 40 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 28 декабря рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на встрече с семьями Барановичского района.

Эффективность семейного капитала подтверждают цифры: в среднем ежегодно рождаются до 22 тысяч третьих и последующих детей. Потому государство приняло решение продлить действие этой программы.

С 1 января семейный капитал работает в обновленном варианте – его можно использовать досрочно. Такой мерой поддержки воспользовались почти 27 тысяч семей. Около 90 % из них использовали эти средства на улучшение жилищных условий.

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