Где перекроют улицы на время парада ко Дню пожарной службы в Минске

Новости Беларуси. 21 июля минчан и гостей столицы приглашают поздравить спасателей страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Грандиозный парад ко Дню пожарной службы пройдет по главному проспекту как иллюстрация 165 лет истории опасной профессии. Самая зрелищная часть – парад техники, водная феерия на Свислочи и фейерверк. На время торжества в центре города ограничат движение (приблизительно до полудня).