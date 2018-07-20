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Где перекроют улицы на время парада ко Дню пожарной службы в Минске

20 июля 2018 20:34
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Новости Беларуси. 21 июля минчан и гостей столицы приглашают поздравить спасателей страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Где перекроют улицы на время парада ко Дню пожарной службы в Минске-1

Грандиозный парад ко Дню пожарной службы пройдет по главному проспекту как иллюстрация 165 лет истории опасной профессии. Самая зрелищная часть – парад техники, водная феерия на Свислочи и фейерверк. На время торжества в центре города ограничат движение (приблизительно до полудня).

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

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