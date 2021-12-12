Играют в футбол и готовят белорусскую бульбу. Как на границе проходит воскресный день у беженцев?
Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Здесь продолжает находиться около 1 000 мигрантов и до 150 детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В ответ на просьбы беженцев Евросоюз сохраняет молчание, а Беларусь продолжает быть гостеприимной для людей, бегущих от разрухи в своих странах.
Как проходит воскресный вечер в лагере беженцев, расскажет Кристина Протосовицкая.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
35-й воскресный день на границе. Почему вам нужно это знать? Мы так же, как и все белорусы, наблюдали за развитием ситуации здесь, по ту сторону экрана. Да, действительно, казалось, что в этом реалити мы уже знаем все. В эру социальных сетей ведь так просто сделать выводы лишь только по картинке. Но оказавшись здесь, ты понимаешь, что телеэкран передает лишь 10 % настоящих чувств беженцев.
35-й день. Выходные в транспортно-логистическом центре стартовали с суперхороших новостей. На свет появились две малышки – две беженки Ханда и Баназ родили дочек. А накануне белорусские медики помогли родиться мальчику по имени Рэга. Врачи Гродненского перинатального центра сделали все, чтобы и мамы, и дети были здоровы.
«Я счастлива появлению на свет малышки. Спасибо врачам центра». Пообщались с беженками, которые родили девочек. Читайте здесь.
35-й день. Чтобы не сойти с ума в ожидании и отойти от эффекта дня сурка, беженцы стараются менять распорядок дня. Играть в футбол, колоть дрова, готовить на полевой кухне белорусскую бульбу. А дети уже запросто спрашивают тебя на русском как дела или как тебя зовут. Реалити? Вовсе нет, реальные люди и это их жизнь. Семья Мохамед – мама, папа и четыре маленькие дочки. Малышки болеют, а все, что хочет Неша – просто быть хорошей мамой. Хочет, но ей кажется, что уже не может.
«Мы надеемся, что сможем дать ей большее». Беженец на границе о том, как жить их семье после рождения дочки. Читайте здесь.
Неша Мохамед, беженка:
Я не могу приготовить что-то вкусное своим деткам (подробности здесь). Мои малышки слишком маленькие для этого большого центра. Мы готовы переехать в любую страну, только чтобы не возвращаться в Ирак. Ни денег, ни дома, ни работы, никакой безопасности. А я хочу для детей безопасную школу, медицинскую помощь, чтобы они пошли в университет в будущем. Мы останемся здесь до конца. Мы никуда не уедем. Мы будем ждать решения до последнего.
Кристина Протосовицкая:
35-й день на границе. Глянцевая картинка европейской цивилизации, которую эти люди рассматривали еще у себя на родине, постепенно тускнеет. Люди по ту сторону границы, поляки, делают самое страшное – воруют время. Воруют время быть счастливыми родителями, воруют время быть счастливыми детьми, воруют те мгновения, которые вряд ли можно будет повторить. Да, белорусы действительно делают очень много, чтобы создать комфортные условия, чтобы люди не чувствовали себя обделенными или несчастными. Но этого недостаточно. Мы все прекрасно понимаем, что для этих людей сегодня важно волевое политическое решение. И да, никто не вправе отнять у них самое главное – право просить убежище.