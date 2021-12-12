Играют в футбол и готовят белорусскую бульбу. Как на границе проходит воскресный день у беженцев?

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Здесь продолжает находиться около 1 000 мигрантов и до 150 детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В ответ на просьбы беженцев Евросоюз сохраняет молчание, а Беларусь продолжает быть гостеприимной для людей, бегущих от разрухи в своих странах. Как проходит воскресный вечер в лагере беженцев, расскажет Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

35-й воскресный день на границе. Почему вам нужно это знать? Мы так же, как и все белорусы, наблюдали за развитием ситуации здесь, по ту сторону экрана. Да, действительно, казалось, что в этом реалити мы уже знаем все. В эру социальных сетей ведь так просто сделать выводы лишь только по картинке. Но оказавшись здесь, ты понимаешь, что телеэкран передает лишь 10 % настоящих чувств беженцев.

35-й день. Выходные в транспортно-логистическом центре стартовали с суперхороших новостей. На свет появились две малышки – две беженки Ханда и Баназ родили дочек. А накануне белорусские медики помогли родиться мальчику по имени Рэга. Врачи Гродненского перинатального центра сделали все, чтобы и мамы, и дети были здоровы. «Я счастлива появлению на свет малышки. Спасибо врачам центра». Пообщались с беженками, которые родили девочек. Читайте здесь.

35-й день. Чтобы не сойти с ума в ожидании и отойти от эффекта дня сурка, беженцы стараются менять распорядок дня. Играть в футбол, колоть дрова, готовить на полевой кухне белорусскую бульбу. А дети уже запросто спрашивают тебя на русском как дела или как тебя зовут. Реалити? Вовсе нет, реальные люди и это их жизнь. Семья Мохамед – мама, папа и четыре маленькие дочки. Малышки болеют, а все, что хочет Неша – просто быть хорошей мамой. Хочет, но ей кажется, что уже не может. «Мы надеемся, что сможем дать ей большее». Беженец на границе о том, как жить их семье после рождения дочки. Читайте здесь.

Неша Мохамед, беженка:

Я не могу приготовить что-то вкусное своим деткам (подробности здесь). Мои малышки слишком маленькие для этого большого центра. Мы готовы переехать в любую страну, только чтобы не возвращаться в Ирак. Ни денег, ни дома, ни работы, никакой безопасности. А я хочу для детей безопасную школу, медицинскую помощь, чтобы они пошли в университет в будущем. Мы останемся здесь до конца. Мы никуда не уедем. Мы будем ждать решения до последнего.