Игорь Тур: мы пропагандисты, но пропагандируем то, что всей душой, сердцем и разумом горячо поддерживаем

Григорий Азаренок, СТВ: На платформе всех главных белорусских республиканских каналов также функционируют российские федеральные телеканалы, и это уже многолетняя практика. На ОНТ – «Первый канал», совместная кооперация, СТВ и РЕН-ТВ работают, на СТВ – и «Россия-1», «РТР-Беларусь», такая кооперация. Все каналы показывают. Более того, на той частоте, на которой шел лживый пропагандистский канал Euronews, теперь идет «Соловьев LIVE». Мы же тоже у вражеских каналов забирали частоту, чтобы пропагандировать разумное, доброе, вечное.

Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Возвращать слову «пропаганда» исконно позитивный контекст. Мы действительно, Григорий Юрьевич, пропагандисты, но пропагандируем то, что всей душой, сердцем и разумом горячо поддерживаем.

Касаемо российского контента, да, действительно, у нас и «Первый канал» представлен, и телеканал «Россия», и НТВ. Так что с этим вопросов уж точно нет. То, что в России чаще видят белорусский контент, это хорошо. На мой взгляд субъективный как сотрудника белорусского телеканала, мы, конечно, по сравнению с российскими коллегами немного победнее. Но у нас коммерческая составляющая не является краеугольным вопросом в нашей деятельности. Для нас в первую, вторую, третью, пятую и десятую очередь важны интересы, защита государства и где-то в пятую очередь только некая коммерческая прибыль. Исходя из этого, формируется и наша сетка вещания. У нас проекты, может быть, менее пафосные, но с куда большей, на мой скромный взгляд, идеологической подпиткой. Поэтому мы всегда готовы обмениваться опытом с нашими коллегами российскими. Где-то они много подсказывают, где-то своим опытом готовы делиться и мы.

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