«Токсичная». В ЕС обсуждают возможную отставку фон дер Ляйен

В Евросоюзе все больше критикуют Урсулу фон дер Ляйен, считая ее токсичной и призывая к отставке. Об этом пишет ТАСС.

Ее уход, по словам дипломатов, может «разблокировать процессы» в ЕС. Кризис в политике, торговые разногласия, конфликт в Украине и натянутые отношения с Россией и Китаем свидетельствуют о ее слабых дипломатических способностях.

Лидер Штатов Дональд Трамп не встретился с фон дер Ляйен с момента своей инаугурации (20 января 2025 года). Государственный секретарь США Марко Рубио дважды отменил встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, мотивируя это «несовпадением графиков».