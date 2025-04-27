«Барселона» минимально обыграла «Реал» в 32-й раз и выиграла Кубок Испании

«Барселона» обыграла в дополнительное время «Реал» со счетом 3:2 в финале Кубка Испании, который прошел в Севилье. Об этом пишет ТАСС.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, голы за «Барселону» на свой счет записали Педри (28'), Ферран Торрес (84') и Жюль Кунде (116'), за «Реал» же отличились Килиан Мбаппе (70') и Орельен Тчуамени (77').

Судья матча Бургос Бенгоэчеа отменил пенальти в ворота «Реала» после видеопросмотра, предъявив желтую карточку за симуляцию Рафиньи. До матча арбитр подвергался критике со стороны «Реала» за предвзятость.

«Барселона» завоевала Кубок Испании в 32-й раз, укрепив за собой лидерство по количеству побед. У «Реала» 20 кубков, а прошлогодним победителем стал «Атлетик» из Бильбао.