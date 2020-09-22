Игорь Стома сравнил уровень медобразования в Беларуси и за рубежом: «Наш студент имеет гораздо большие возможности в познании клиники»

Новости Беларуси. Насколько высок уровень выпускников белорусских медицинских вузов? Насколько высок уровень преподавания медицинских дисциплин в Беларуси? В чем разница в подходах в борьбе с COVID-19 в нашей стране и в Соединенных Штатах Америки? На эти другие вопросы в студии программы Новости «24 часа» на СТВ отвечает ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома. С самого начала мы должны вовлекать молодых людей, занимать их вопросом познавания медицины Евгений Поболовец, СТВ:

Какие задачи в первую очередь поставил перед вами Президент при назначении и какие задачи вы ставите для себя и для своего нового коллектива?

Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:

Я хотел бы отметить, что Гомельский медицинский университет – это все-таки самый молодой медицинский вуз нашей страны. И как самый молодой медицинский вуз, он объединяет большое количество профессионалов, экспертов высочайшего уровня в области медицины. Что касается задач, поставленных главой государства, конечно, в первую очередь, это поднятие уровня современного врача, современного выпускника медицинского вуза. Мы должны понимать – и наши студенты, наши выпускники должны понимать, что мы являемся элитой и настоящей, истинной интеллигенцией нашей страны. Поэтому в первую очередь, это, конечно, компонент морального облика, этический облик врача. Гомельский регион действительно нуждается в большом количестве высококвалифицированных медицинских кадров. Поэтому уровень интеграции медицинского вуза в клиническую систему, современные стационары – он принципиально важен. Я хотел бы отметить то, что на современном этапе подготовка студента медицинского вуза невозможна без практикоориентированной медицины. Поэтому с самого начала мы должны вовлекать этих молодых людей, занимать их вопросом познавания медицины – это действительно очень интересно.

Евгений Поболовец:

«Повышать уровень» – это же ведь не значит, что он у нас крайне низкий? Все-таки определенный уровень в белорусской медицине есть, и вы наверняка можете дать какую-то оценку выпускникам, вы же сталкиваетесь с этим по работе. Игорь Стома:

Мы, по праву, должны оценить высокий уровень наших выпускников, на то есть определенные причины. Сравнивая даже определенные подходы к преподаванию у нас, на Западе, можно сказать, что наш студент имеет гораздо большие возможности в познании клиники. То есть они раньше попадают к пациентам, они раньше видят сложные клинические случаи. И по итогу, с получением своего диплома о высшем медицинском образовании, они более клинически подкованы, чем специалисты в целом ряде стран, которые, казалось бы, претендуют на высокий уровень образования. Я говорю о том, что есть моменты, которые мы будем повышать, но в целом наш уровень весьма высок. И особенно высок этот уровень, что мы увидели, в вопросах пандемии. Ведь не так давно была активная ситуация, и мы видели, сколько студентов вузов медицинских участвовали в работе по преодолению COVID-19. Это были молодые люди, которые собственным решением, собственными поступками показали, насколько медицина является призванием для них. Немаловажна максимальная интеграция вузов в клиническую систему. Это позволяет понять, какая реальность в современной медицине

Евгений Поболовец:

У нас есть определенный уровень подготовки, он довольно высокий. Но все равно надо улучшать и развивать определенные направления. Какие именно и как вы планируете развивать? Игорь Стома:

Первое – это цифровизация. На сегодня без цифровизации медицинского образования мы не сможем двигаться вперед. Вторая – это расширение и более раннее применение практикоориентированных подходов к обучению, а именно лаборатории практического обучения, работа с манекенами, отработка различных медицинских процедур, причем, начиная с самых ранних курсов. Это позволяет молодым людям понять, какая реальность в современной медицине – то, чем они будут заниматься. Очень немаловажна максимальная интеграция вузов в клиническую систему, ведь действительно, если мы не будем по-максимуму использовать профессионалов, которые работают в вузах, студентов, которые учатся в системе здравоохранения – мы будем терять. Игорь Стома о белорусском подходе к борьбе с коронавирусом: наша страна выглядела абсолютно боеспособно Евгений Поболовец:

Медицина – это особенная отрасль. Как вам кажется, нынешние студенты, они поступают по зову сердца в медицинские вузы? Когда преподаватель является моральным образцом для своих студентов – это прекрасно, им есть к чему стремиться