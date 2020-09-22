Игорь Стома о белорусском подходе к борьбе с коронавирусом: наша страна выглядела абсолютно боеспособно

Новости Беларуси. В чем разница в подходах в борьбе с COVID-19 в Беларуси и в Соединенных Штатах Америки в студии программы Новости «24 часа» на СТВ рассказал ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома. Евгений Поболовец, СТВ:

Вы занимаетесь инфекционными болезнями. Насколько у нас развито это направление и насколько мы готовы к этим вызовам, ведь это далеко не единственная пандемия за последние 20 лет?

Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:

Какое-то время назад (может быть, даже многие вспомнят из наших зрителей) говорили, что инфекционные болезни – дело прошлого, инфекционные болезни побеждены, сейчас нужно заниматься вопросами только лишь онкологии, только лишь кардиологии, то есть неинфекционными заболеваниями. Евгений Поболовец:

Страшилки, которые были в фильмах. Данная область работы привлекает одних из наиболее талантливых представителей медицины и представителей науки Игорь Стома:

Да, которые были когда-то там давно нас не коснутся. Есть антибиотики и антибиотики лечат все. Но это совсем не так. Инфекционные болезни напоминают о себе очень и очень регулярно. Поэтому данная область работы привлекает одних из наиболее талантливых представителей медицины и представителей науки. Мы видим, что на сегодня усилие всего научного сообщества мира направлено на преодоление COVID-19 – это и вопросы профилактики, вопросы клинических испытаний вакцин, вопросы лечения, которые до сих пор открыты. И мы, как клиницисты в этой ситуации, стараемся мониторить, стараемся быть абсолютно в ногу с современными подходами к принципам лечения таких пациентов.

Евгений Поболовец:

Вы проводили исследования в США, и сейчас вот эта коронавирусная ситуация нам показала разные уровни. То есть в Америке довольно большое количество заболевших и умерших. Мы пошли немножко другим путем – ближе к Швеции – много нас за это ругали, систему здравоохранения подвергали критике постоянно. Но сейчас мы видим, что наши подходы, они изначально оказались более взвешенными. В чем принципиально разница? Почему настолько разные цифры? Нам иногда нужно признать, что есть некоторые вещи, за которые мы должны быть благодарны