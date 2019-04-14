Игорь Шуневич протестировал езду на мотоцикле в шлеме виртуальной реальности

Новости Беларуси. Удержаться от соблазнов новых технологий действительно бывает сложно. Вот и министр внутренних дел – заядлый мотоциклист – на своем опыте понял, что в виртуальном шлеме всё может быть иначе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.