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Игорь Шуневич протестировал езду на мотоцикле в шлеме виртуальной реальности

14 апреля 2019 19:57
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Новости Беларуси. Удержаться от соблазнов новых технологий действительно бывает сложно. Вот и министр внутренних дел – заядлый мотоциклист – на своем опыте понял, что в виртуальном шлеме всё может быть иначе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Шуневич протестировал езду на мотоцикле в шлеме виртуальной реальности-1

Я плохо езжу на мотоцикле!

Игорь Шуневич протестировал езду на мотоцикле в шлеме виртуальной реальности-4

Игорь Шуневич протестировал езду на мотоцикле в шлеме виртуальной реальности-6

# It-технологии # общество # Фотофакт

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