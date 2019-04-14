Прямой эфир

Теперь не нужно передавать за проезд. В Бресте ввели электронные билеты в общественном транспорте

14 апреля 2019 19:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Простота и скорость – это цели, которые ставят IT-разработчики. Нажми на кнопку – получишь результат, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Теперь не нужно передавать за проезд. В Бресте ввели электронные билеты в общественном транспорте-1

Андрей Коршаков, генеральный директор СООО «Системные технологии»:
Уже сегодня любой гражданин нашей страны, имея в кармане такое вот устройство – мобильный телефон, смартфон – может делать свою жизнь более удобной и комфортной.

Теперь не нужно передавать за проезд. В Бресте ввели электронные билеты в общественном транспорте-4

Компания «Системные технологии» внедрила в Бресте электронный билет. Это первый в Беларуси город, где можно обойтись без бумажного талончика.

Теперь не нужно передавать за проезд. В Бресте ввели электронные билеты в общественном транспорте-7

Удобно, так как монеты, деньги я могу иногда забыть.

Теперь не нужно передавать за проезд. В Бресте ввели электронные билеты в общественном транспорте-10

Не надо, когда большое скопление людей, идти к водителю, через всех пробиваться либо передавать деньги.

Теперь не нужно передавать за проезд. В Бресте ввели электронные билеты в общественном транспорте-13

Ирина Матысик, начальник коммерческого отдела Брестгортранса:
Водитель не отвлекается от управления. Не нужно выдавать сдачу.

Пока мобильное приложение продает талончик только на одну поездку, но скоро будут проездные на месяц.

Теперь не нужно передавать за проезд. В Бресте ввели электронные билеты в общественном транспорте-16

Александр Путято, начальник управления инновационных разработок СООО «Системные технологии»:
Достаточно вот такого технологического маяка, который ставится один на одну единицу транспорта и один на одну остановку. Стоимость такого маяка составляет 50 рублей. Приложение разработано для того, чтобы быть задействованным на территории всей республики.

Теперь не нужно передавать за проезд. В Бресте ввели электронные билеты в общественном транспорте-19

# It-технологии # общество # Андрей Коршаков # Ирина Матысик # Александр Путято # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Их одежду покупают за рубеж, а по эскизам шьют известные бренды. Легко ли открыть швейный бизнес в Беларуси – две истории
14 апреля 2019 18:23

Их одежду покупают за рубеж, а по эскизам шьют известные бренды. Легко ли открыть швейный бизнес в Беларуси – две истории

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ
14 апреля 2019 17:27

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

VR-очки способны увидеть то, что не может рентген. Как IT-технологии помогают хирургам проводить операции
14 апреля 2019 17:08

VR-очки способны увидеть то, что не может рентген. Как IT-технологии помогают хирургам проводить операции