Теперь не нужно передавать за проезд. В Бресте ввели электронные билеты в общественном транспорте

Новости Беларуси. Простота и скорость – это цели, которые ставят IT-разработчики. Нажми на кнопку – получишь результат, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Коршаков, генеральный директор СООО «Системные технологии»:

Уже сегодня любой гражданин нашей страны, имея в кармане такое вот устройство – мобильный телефон, смартфон – может делать свою жизнь более удобной и комфортной.

Компания «Системные технологии» внедрила в Бресте электронный билет. Это первый в Беларуси город, где можно обойтись без бумажного талончика.

Удобно, так как монеты, деньги я могу иногда забыть.

Не надо, когда большое скопление людей, идти к водителю, через всех пробиваться либо передавать деньги.

Ирина Матысик, начальник коммерческого отдела Брестгортранса:

Водитель не отвлекается от управления. Не нужно выдавать сдачу. Пока мобильное приложение продает талончик только на одну поездку, но скоро будут проездные на месяц.