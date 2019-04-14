Теперь не нужно передавать за проезд. В Бресте ввели электронные билеты в общественном транспорте

Новости Беларуси. Простота и скорость – это цели, которые ставят IT-разработчики. Нажми на кнопку – получишь результат, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Простота и скорость – это цели, которые ставят IT-разработчики. Нажми на кнопку – получишь результат, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Андрей Коршаков, генеральный директор СООО «Системные технологии»:
Уже сегодня любой гражданин нашей страны, имея в кармане такое вот устройство – мобильный телефон, смартфон – может делать свою жизнь более удобной и комфортной.
Компания «Системные технологии» внедрила в Бресте электронный билет. Это первый в Беларуси город, где можно обойтись без бумажного талончика.
Удобно, так как монеты, деньги я могу иногда забыть.
Не надо, когда большое скопление людей, идти к водителю, через всех пробиваться либо передавать деньги.
Ирина Матысик, начальник коммерческого отдела Брестгортранса:
Водитель не отвлекается от управления. Не нужно выдавать сдачу.
Пока мобильное приложение продает талончик только на одну поездку, но скоро будут проездные на месяц.
Александр Путято, начальник управления инновационных разработок СООО «Системные технологии»:
Достаточно вот такого технологического маяка, который ставится один на одну единицу транспорта и один на одну остановку. Стоимость такого маяка составляет 50 рублей. Приложение разработано для того, чтобы быть задействованным на территории всей республики.