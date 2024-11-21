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Сотрудники Гродненского зоопарка приручили чёрного аиста

21 ноября 2024 06:37
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Уникальная история дружбы. Сотрудники Гродненского зоопарка приручили черного аиста. Птица не только знает время кормления, но и смело берет рыбу прямо из рук работников или ловит ее на лету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники Гродненского зоопарка приручили чёрного аиста-2

Всего в Беларуси насчитывается до 1 300 черных аистов, основная популяция которых обитает в заказнике Средняя Припять. В Гродненском зоопарке содержатся две особи этого вида. 

Уникальность этого случая в том, что в дикой природе черный аист предпочитает уединение и обитает в глухих лесах и болотах. Однако в Гродненском зоопарке он стал символом гармонии и дружбы между человеком и природой.

Сотрудники Гродненского зоопарка приручили чёрного аиста-4

Эльвира Морозевич, управляющая отделением «Птицы» Гродненского зоопарка:
Как ни странно, это хищная птица, которая питается животными мелкими, позвоночными, беспозвоночными, и даже млекопитающими. Но у нас ее рацион состоит в основном из очень постной говядины и рыбы. Вместе с аистами можно увидеть редких таких для наших широт гусей, как белолобый гусь, вы увидите его крупным кадром.

Сотрудники Гродненского зоопарка приручили чёрного аиста-6

Эта птица перелетная для нас, гнездуется у нас мало, в основном в России. Есть у нас казарка канадская, которая вообще у нас не гнездуется.

Сегодня Гродненский зоопарк насчитывает свыше 340 видов животных, включая редкие. 14 видов внесены в Красную книгу Беларуси, а некоторые из них также охраняются международными стандартами.

# Птицы Беларуси

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