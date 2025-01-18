Игорь Сергеенко встретился с молодёжью Браславского района

Вопросы общественно-политической обстановки, предстоящие выборы и перспективы развития района. Лишь малая часть тем, которые звучали накануне в Браславе. Диалоговая площадка «Время твоих возможностей» собрала представителей Совета работающей молодежи, а также военно-патриотического клуба «Сокол», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немало говорили о реализации молодежной политики в нашей стране и конкретных проектов. Прозвучали и отдельные предложения, которые можно использовать на региональном уровне.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Чувствуется, что они настроены активно, патриотично. И те сегодня, кто были в зале, способны и защитить честь своего края, и повести другую молодежь. И не только для участия в избирательной кампании, но и в других интересных общественно-политических проектах.

Браславщина живет, развивается, живет в том же ритме, как и наша страна. Ну и перспективы развития этого региона, конечно же, имеются. Было бы неплохо здесь выйти (может быть, с привлечением зарубежных инвесторов) на строительство санатория. Чтобы то, что здесь создано природой, можно было использовать круглый год, а не только в летнее время.

Не обошли стороной и тему сохранения исторической памяти. Игорь Сергеенко призвал молодежь соблюдать информационную гигиену и ориентироваться на правдивое освещение событий государственными СМИ.