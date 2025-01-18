Лапицкий: «Славянский базар» – смысл жизни для многих деятелей культуры

Глеб Лапицкий, директор фестиваля «Славянский базар в Витебске», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

33-й фестиваль, 42 страны, более 7 тысяч аккредитованных исполнителей только основной программы. Есть фестиваль мажореток и барабанщиц, где еще 700 человек участвует. То есть вот это уже целый смысл жизни для огромного количества белорусских деятелей культуры, это уже смысл жизни для многих людей, которые приезжают из года в год. За 33 года «Славянского базара» здесь, в Витебске, уже совершенно образовалась другая славянская культура. Славянская культура, место в которой есть всем: американцам, африканцам, бразильцам, австрийцам, всем народам. 85 стран мира за это время побывало на «Славянском базаре».