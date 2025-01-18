Белорусов ждут всесторонние преобразования в экономике

Начиная с 2025-го, 5 лет белорусы будут жить под знаком качества. Нашу страну ждут всесторонние преобразования в экономике, социальных отношениях и области права. Соответствующий указ, в котором обозначены приоритетные цели на 2025-2029 годы, накануне подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди стратегических задач – создание новых современных предприятий, цифровая трансформация, рост доходов населения, доступность и высокие стандарты образования, медицинской и социальной помощи, развитие жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры. И это далеко не весь список.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Пятилетка качества, конечно, это глобально. Поэтому он и стратегический документ, потому что узко на эти вопросы смотреть нельзя. Затрагивает три таких важных направления, или категории. Это, конечно же, человек, экономика и, конечно же, в целом общество. Если говорим о человеке, это повышение качества и уровня жизни.

Если говорим в целом об экономике, то, конечно, она должна быть конкурентоспособной. Если говорим в целом, то мы совершенствуем общественные отношения. Ключевое – это объединение усилий. Это не только ответственность государства. Ключевое – это ответственность всех. Каждого белоруса.

Планы на пятилетку амбициозные, но достижимые. И, взявшись за дело сообща, с полной отдачей, белорусы смогут укрепить столпы, составляющие основы функционирования государства. А значит, и выйти на качественно новый уровень развития.