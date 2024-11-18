Лукашенко: со Смоленской областью можно работать на всю Россию

Главный внешнеполитический вектор и устремление Беларуси – мирная жизнь и взаимодействие с соседними государствами. Такой посыл 18 ноября звучал рефреном во время переговоров Президента Беларуси с губернатором Смоленской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот на что действительно стоит обратить внимание – так это на темпы реализации договоренностей. Есть планы по созданию сервисного центра техники МАЗ, за предыдущие полтора года для нужд области приобрели более полусотни автобусов, а также шесть десятков дорожной техники этого предприятия, но глава государства призывает смотреть шире и учесть запрос и по сельскохозяйственной, и коммунальной, мы должны быть готовы дать все необходимое. Ведь, по сути, Смоленская область для нас – ворота в большую Россию. Отдельного внимания заслуживает станкостроение – в этом перспектива для обеих стран, но начинается все, конечно, с возможности свободного перемещения, и здесь не все гладко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наряду с микроэлектроникой, тоже с Президентом России обсуждали этот вопрос, станкостроение – вопрос номер один для Беларуси и России. Наша востребованность в России колоссальная. Но кому, как не смолянам, если это нужно будет, мы готовы помочь. Да и ремонт, восстановление, развитие станкостроения здесь рядом. Это с советских времен было темой белорусов. Поэтому микроэлектроника и станкостроение – мы имеем определенный здесь успех и в чем-то опережаем даже регионы Российской Федерации. По продовольствию я не думаю, что тут у нас проблемы есть. Да ради бога, через границу люди приезжают, сами покупают. Даже вот я вчера был в деревне своей под Оршей, родился я там. Маленькая деревенька, магазин. В баню приезжай ты, в магазин. Откуда? Из Смоленской области. Ну и слава богу, я не говорю уже об этой кринице Трофимовой, что дед мой построил когда-то. Приехал туда – там целая очередь. Откуда прежде всего? Из Смоленской области. Даже больше, чем белорусов. Я всегда этому рад. Но для того, чтобы все было нормально, надо обеспечить свободу передвижения людям.