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Фильм показывает путь развития белорусского кино! Юрий Тимофеев рассказал о картине «Трест, который не лопнул»

17 декабря 2024 08:12
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О вековом юбилее отечественного кинематографа снимают материалы не только наши корреспонденты, но и именитые режиссеры. С одним из талантливых мастеров познакомимся прямо сейчас.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Юрий Тимофеев, режиссер.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Давайте поговорим о замечательных фильмах, которые прославляют отечественный кинематограф. Что побудило вас заняться созданием фильма «Трест, который не лопнул»?

Фильм показывает путь развития белорусского кино! Юрий Тимофеев рассказал о картине «Трест, который не лопнул»-2

Юрий Тимофеев, режиссер:
Еще 20 лет назад, будучи студентом Белорусской государственной академии искусств, мы снимали целый проект, посвященный белорусскому кинематографу, назывался он «Киноверсты». Прошло время, я вернулся к этой теме.

«Трест, который не лопнул» – тут все просто, 100 лет назад был создан трест «Белгоскино», это объединение нескольких телекомпаний. Поскольку на территории Беларуси у нас не было ни своих кадров, ни оборудования, поэтому наш путь был тернист, начиналась наша кинематографическая длинная дорога именно с Петербурга. Вот решили сделать такое объединение. Вплоть до 1939 года этот трест существовал, потом успешно передал эстафету «Беларусьфильму». Картина именно об этом пути. Мне хотелось создать документ живой, где присутствуют в кадре носители этой культуры.

Подробности в видео.

# Кино # Режиссер # Юрий Тимофеев

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