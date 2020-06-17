Прямой эфир

Очевидцы о бомбёжке Минска в 1941-м: «На небе было, как стая ворон, сколько самолётов»

17 июня 2020 16:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Очевидцы о бомбёжке Минска в 1941-м: «На небе было, как стая ворон, сколько самолётов»-1

Михась Мицкевич, сын Якуба Коласа:
Я выйшаў на двор і бачу: там цэлая эскадрылья. Відаць, штук 15, амаль пікіруе. Бачу, як аддзяляюцца бомбы, чорныя кропачкі ідуць уніз, падаюць.

«Тады вялікая каштоўнасць». Что успел взять сын Якуба Коласа перед началом бомбёжки Минска

Очевидцы о бомбёжке Минска в 1941-м: «На небе было, как стая ворон, сколько самолётов»-4

Очевидцы о бомбёжке Минска в 1941-м: «На небе было, как стая ворон, сколько самолётов»-6

Валентина Закревская-Ваньшина, минчанка:
Какой ужас! На небе было, как стая ворон, сколько самолётов. Ну и я любопытная была, выглянула. Знаете, их там было, как многие говорят, 68 самолётов.

Очевидцы о бомбёжке Минска в 1941-м: «На небе было, как стая ворон, сколько самолётов»-9

Бомбежки Минска начались в 2 этапа. Ранним утром немцы атаковали окраины города, ближе к вечеру центральные здания Минска превратились в груды пепла.  

23 июня 1941 года немцы поставили крест на Минске. Но быть хозяевами в их в родном городе горожане не дали.

# Великая Отечественная война # общество # Михась Мицкевич # Валентина Закревская-Ваньшина

Другие новости рубрики

Все новости
День накануне Великой Отечественной войны. Чем запомнился очевидцам?
17 июня 2020 15:55

День накануне Великой Отечественной войны. Чем запомнился очевидцам?

«Храм-памятник в честь Всех Святых он назвал логическим завершением «Бессмертного полка»
17 июня 2020 14:24

«Храм-памятник в честь Всех Святых он назвал логическим завершением «Бессмертного полка»

Отец Фёдор Повный: «Если задуматься, то Христа распяли националисты»
17 июня 2020 12:57

Отец Фёдор Повный: «Если задуматься, то Христа распяли националисты»