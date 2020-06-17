Очевидцы о бомбёжке Минска в 1941-м: «На небе было, как стая ворон, сколько самолётов»
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Михась Мицкевич, сын Якуба Коласа:
Я выйшаў на двор і бачу: там цэлая эскадрылья. Відаць, штук 15, амаль пікіруе. Бачу, як аддзяляюцца бомбы, чорныя кропачкі ідуць уніз, падаюць.
«Тады вялікая каштоўнасць». Что успел взять сын Якуба Коласа перед началом бомбёжки Минска
Валентина Закревская-Ваньшина, минчанка:
Какой ужас! На небе было, как стая ворон, сколько самолётов. Ну и я любопытная была, выглянула. Знаете, их там было, как многие говорят, 68 самолётов.
Бомбежки Минска начались в 2 этапа. Ранним утром немцы атаковали окраины города, ближе к вечеру центральные здания Минска превратились в груды пепла.
23 июня 1941 года немцы поставили крест на Минске. Но быть хозяевами в их в родном городе горожане не дали.