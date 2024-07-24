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Игорь Сергеенко ознакомился с ходом уборочной в Витебской области

24 июля 2024 18:02
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Новости Беларуси. Уборочная кампания – ответственный этап для аграриев. Ведь качественный урожай нужно не только вырастить, но и вовремя убрать и сохранить. Во время селекторного совещания по вопросам АПК глава государства обозначил: в этом году страна рассчитывает на высокий урожай – не менее 10 миллионов тонн зерна. Что имеем на сегодня? С учетом рапса уже намолотили 3,7 миллиона тонн. В лидерах Брестская, Минская и Гродненская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активная фаза уборочной кампании началась и в северном регионе. С ходом работ здесь ознакомился Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей и по совместительству уполномоченный представитель главы государства в Витебской области. В рамках рабочей поездки он посетил сразу несколько районов.

Подробности в репортаже Александры Ходюковой.

Игорь Сергеенко ознакомился с ходом уборочной в Витебской области-1

На селекторном совещании 19 июля Президент отметил, что нынешняя уборочная кампания проходит в непростых погодных условиях. Сроки развития растений опережают прошлогодние примерно на 10-12 дней. Чтобы собрать урожай вовремя и без потерь, необходима высокая организация работ и железная дисциплина. На полях Шарковщинского района одновременно работают семь комбайнов. Здесь подоспела озимая рожь. Местами урожайность достигает 40 центнеров с гектара.

Игорь Сергеенко ознакомился с ходом уборочной в Витебской области-4

Петр Ананько, директор сельхозпредприятия «Жвиранка»:
Убираем озимую рожь, предшествующая культура здесь был озимый рапс. Работает техника постоянно в одном практически месте, потому что легче контролировать, постоянно с этой техникой работает пожарная машина, чтобы можно было охранять, мы технику оставляем на полях, где убираем. Если есть рядом участок на участке, чтобы не перегонять на центр хозяйства. Это экономически целесообразно. И это требование Президента, которое высказано было на совещании.

Игорь Сергеенко ознакомился с ходом уборочной в Витебской области-7

В ходе рабочей поездки Игорь Сергеенко посетил и Глубокский комбикормовый завод. Некогда убыточное предприятие буквально за полгода вышло на рентабельность порядка 10 %. Сейчас здесь работают три зерносушилки, готовится к запуску и рапсовая линия. Урожай поступает со всей области.

Игорь Сергеенко ознакомился с ходом уборочной в Витебской области-10

Игорь Шиян, директор Глубокского комбикормового завода:
Сегодня, безусловно, акцент на уборочной кампании. Если завод возьмет из всего, что возможно, хотя бы 30 тысяч тонн, то мы можем на данный момент говорить о том, что даже само это предприятие может быть уже безубыточное в качестве хранения.

В счет госзаказа в Витебской области сдана пятая часть необходимого объема. Северный регион находится в активной фазе уборочной кампании. На сегодня намолочено 178 тысяч тонн зерна с учетом рапса. В общем, биологическую продуктивность в хозяйствах оценивают в миллион тонн.

Игорь Сергеенко ознакомился с ходом уборочной в Витебской области-13

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей, уполномоченный представитель Президента в Витебской области:
В ходе поездки по пяти районам Витебской области, которая, к сожалению, по темпам отстает от других регионов нашей страны, сегодня можно говорить о том, что уборка набирает обороты 3,5-4 % в день. Все настроены на плодотворную командную работу. Во-первых, техника вся работает, да, есть незначительные поломки, которые возникают практически в каждом районе, – устраняются непосредственно на месте. Уделяется внимание вопросам социальным: организация горячего питания прямо на поле, подвоз, я беседовал с комбайнером, в конце каждого дня каждый из них знает цифру, которую он заработал. Я уверен, что они свою задачу выполнят в этих непростых условиях. Для этого все сегодня есть.

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство # общество # Александра Ходюкова # Игорь Сергеенко # Новости Витебска и Витебской области

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