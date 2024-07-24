Игорь Сергеенко ознакомился с ходом уборочной в Витебской области

Новости Беларуси. Уборочная кампания – ответственный этап для аграриев. Ведь качественный урожай нужно не только вырастить, но и вовремя убрать и сохранить. Во время селекторного совещания по вопросам АПК глава государства обозначил: в этом году страна рассчитывает на высокий урожай – не менее 10 миллионов тонн зерна. Что имеем на сегодня? С учетом рапса уже намолотили 3,7 миллиона тонн. В лидерах Брестская, Минская и Гродненская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активная фаза уборочной кампании началась и в северном регионе. С ходом работ здесь ознакомился Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей и по совместительству уполномоченный представитель главы государства в Витебской области. В рамках рабочей поездки он посетил сразу несколько районов. Подробности в репортаже Александры Ходюковой.

На селекторном совещании 19 июля Президент отметил, что нынешняя уборочная кампания проходит в непростых погодных условиях. Сроки развития растений опережают прошлогодние примерно на 10-12 дней. Чтобы собрать урожай вовремя и без потерь, необходима высокая организация работ и железная дисциплина. На полях Шарковщинского района одновременно работают семь комбайнов. Здесь подоспела озимая рожь. Местами урожайность достигает 40 центнеров с гектара.

Петр Ананько, директор сельхозпредприятия «Жвиранка»:

Убираем озимую рожь, предшествующая культура – здесь был озимый рапс. Работает техника постоянно в одном практически месте, потому что легче контролировать, постоянно с этой техникой работает пожарная машина, чтобы можно было охранять, мы технику оставляем на полях, где убираем. Если есть рядом участок – на участке, чтобы не перегонять на центр хозяйства. Это экономически целесообразно. И это требование Президента, которое высказано было на совещании.

В ходе рабочей поездки Игорь Сергеенко посетил и Глубокский комбикормовый завод. Некогда убыточное предприятие буквально за полгода вышло на рентабельность порядка 10 %. Сейчас здесь работают три зерносушилки, готовится к запуску и рапсовая линия. Урожай поступает со всей области.

Игорь Шиян, директор Глубокского комбикормового завода:

Сегодня, безусловно, акцент на уборочной кампании. Если завод возьмет из всего, что возможно, хотя бы 30 тысяч тонн, то мы можем на данный момент говорить о том, что даже само это предприятие может быть уже безубыточное в качестве хранения. В счет госзаказа в Витебской области сдана пятая часть необходимого объема. Северный регион находится в активной фазе уборочной кампании. На сегодня намолочено 178 тысяч тонн зерна с учетом рапса. В общем, биологическую продуктивность в хозяйствах оценивают в миллион тонн.