Игорь Сергеенко ознакомился с ходом уборочной в Витебской области
Новости Беларуси. Уборочная кампания – ответственный этап для аграриев. Ведь качественный урожай нужно не только вырастить, но и вовремя убрать и сохранить. Во время селекторного совещания по вопросам АПК глава государства обозначил: в этом году страна рассчитывает на высокий урожай – не менее 10 миллионов тонн зерна. Что имеем на сегодня? С учетом рапса уже намолотили 3,7 миллиона тонн. В лидерах Брестская, Минская и Гродненская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активная фаза уборочной кампании началась и в северном регионе. С ходом работ здесь ознакомился Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей и по совместительству уполномоченный представитель главы государства в Витебской области. В рамках рабочей поездки он посетил сразу несколько районов.
Подробности в репортаже Александры Ходюковой.
На селекторном совещании 19 июля Президент отметил, что нынешняя уборочная кампания проходит в непростых погодных условиях. Сроки развития растений опережают прошлогодние примерно на 10-12 дней. Чтобы собрать урожай вовремя и без потерь, необходима высокая организация работ и железная дисциплина. На полях Шарковщинского района одновременно работают семь комбайнов. Здесь подоспела озимая рожь. Местами урожайность достигает 40 центнеров с гектара.
Петр Ананько, директор сельхозпредприятия «Жвиранка»:
Убираем озимую рожь, предшествующая культура – здесь был озимый рапс. Работает техника постоянно в одном практически месте, потому что легче контролировать, постоянно с этой техникой работает пожарная машина, чтобы можно было охранять, мы технику оставляем на полях, где убираем. Если есть рядом участок – на участке, чтобы не перегонять на центр хозяйства. Это экономически целесообразно. И это требование Президента, которое высказано было на совещании.
В ходе рабочей поездки Игорь Сергеенко посетил и Глубокский комбикормовый завод. Некогда убыточное предприятие буквально за полгода вышло на рентабельность порядка 10 %. Сейчас здесь работают три зерносушилки, готовится к запуску и рапсовая линия. Урожай поступает со всей области.
Игорь Шиян, директор Глубокского комбикормового завода:
Сегодня, безусловно, акцент на уборочной кампании. Если завод возьмет из всего, что возможно, хотя бы 30 тысяч тонн, то мы можем на данный момент говорить о том, что даже само это предприятие может быть уже безубыточное в качестве хранения.
В счет госзаказа в Витебской области сдана пятая часть необходимого объема. Северный регион находится в активной фазе уборочной кампании. На сегодня намолочено 178 тысяч тонн зерна с учетом рапса. В общем, биологическую продуктивность в хозяйствах оценивают в миллион тонн.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей, уполномоченный представитель Президента в Витебской области:
В ходе поездки по пяти районам Витебской области, которая, к сожалению, по темпам отстает от других регионов нашей страны, сегодня можно говорить о том, что уборка набирает обороты – 3,5-4 % в день. Все настроены на плодотворную командную работу. Во-первых, техника вся работает, да, есть незначительные поломки, которые возникают практически в каждом районе, – устраняются непосредственно на месте. Уделяется внимание вопросам социальным: организация горячего питания прямо на поле, подвоз, я беседовал с комбайнером, в конце каждого дня каждый из них знает цифру, которую он заработал. Я уверен, что они свою задачу выполнят в этих непростых условиях. Для этого все сегодня есть.
Подробности в видео.