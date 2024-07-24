Легендарный советский пулемётчик отражал атаки фашистов! Бои на подступах к Бресту – операция «Багратион»

Беларусь, Брестский район. 24 июля 1944 года бои на подступах к Бресту продолжаются. На Брестском направлении войска 1-го Белорусского фронта, отражая контратаки противника, вели наступательные бои, в ходе которых заняли более 80 населенных пунктов.
Беларусь, Брестский район. 24 июля 1944 года бои на подступах к Бресту продолжаются. На Брестском направлении войска 1-го Белорусского фронта, отражая контратаки противника, вели наступательные бои, в ходе которых заняли более 80 населенных пунктов.
Наступление войск Красной армии развертывалось успешно. 65-я и 28-я армии подходили к Западному Бугу севернее Бреста. Подошли к городу на расстояние 60 километров. Над брестской группировкой вермахта нависла угроза окружения. Пытаясь спасти положение, немецкое командование нанесло серию мощных контрударов, в ходе которых немецким войскам удалось вынудить часть сил наших советских бойцов оставить плацдармы на левом берегу Буга.
Несмотря на то, что наше наступление с северо-восточнее Бреста немцам удалось замедлить, решающего перелома добиться не получилось. Весь день силы были потрачены на уничтожение брестской группировки противника.
Одним из отличившихся в боях был наводчик ручного пулемета красноармеец Николай Максимович Дьяконов. Он за два дня отразил свыше 15 контратак противника. Разбитый под Брестом враг стремился прорваться на запад, но пулеметчик преградил путь немцам. Раз за разом его меткие очереди заставляли противника отступить.
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