Легендарный советский пулемётчик отражал атаки фашистов! Бои на подступах к Бресту – операция «Багратион»

Беларусь, Брестский район. 24 июля 1944 года бои на подступах к Бресту продолжаются. На Брестском направлении войска 1-го Белорусского фронта, отражая контратаки противника, вели наступательные бои, в ходе которых заняли более 80 населенных пунктов.

Наступление войск Красной армии развертывалось успешно. 65-я и 28-я армии подходили к Западному Бугу севернее Бреста. Подошли к городу на расстояние 60 километров. Над брестской группировкой вермахта нависла угроза окружения. Пытаясь спасти положение, немецкое командование нанесло серию мощных контрударов, в ходе которых немецким войскам удалось вынудить часть сил наших советских бойцов оставить плацдармы на левом берегу Буга.

Несмотря на то, что наше наступление с северо-восточнее Бреста немцам удалось замедлить, решающего перелома добиться не получилось. Весь день силы были потрачены на уничтожение брестской группировки противника.